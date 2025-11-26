Νωρίτερα συνεδρίασε η επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Διυπουργική συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, εν αναμονή της κακοκαιρίας ADEL με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας για την οποία η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Τετάρτη 26/11/2025, έως την Παρασκευή 28/11/2025. Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Στη σύσκεψη ενημερώθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και ζητήθηκε να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deilb93k0qoh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία «Adel»

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η ΕΜΥ και της εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, εξέδωσε σήμερα «RED CODE» για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Aπό χθες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου ενώ από αύριο ενδέχεται να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» και άλλες Περιφέρειες της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deigocd0uv8h?integrationId=40599y14juihe6ly}