Επικινδυνά καιρικά φαινόμενα προβλέπει η ΕΜΥ από σήμερα Τετάρτη, τα τελευταία δεδομένα για την κακοκαιρία ADEL.

Το έκτακτο δελτίο καιρού, που εξέδωσε η ΕΜΥ την Τρίτη, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η κόκκινη προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ, καθώς για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Αύριο η επέλαση της ADEL

Σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία με το όνομα ADEL, η ΕΜΥ προειδοποιεί πως θα προκαλέσει την Πέμπτη και την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα: