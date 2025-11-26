Σφοδρό θα είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Στο επίκεντρο και η Αττική.

Υπάρχει ένα μέτωπο καταιγίδων προς τα βορειοδυτικά και στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωορολόγο του Οpen, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα βρεθεί και πάλι η βορειοδυτική Ελλάδα.

Η κακοκαιρία είναι αρκετά ισχυρή και θα εκφραστεί στη χώρα μας σε δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκινάει τώρα - πρωινές ώρες- από τα βορειοδυτικά τμήματα και αργότερα μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν τα φαινόμενα, νοτιότερα και ανατολικότερα.

Επομένως θα επηρεαστεί μέχρι το τέλος της ημέρας το σύνολο της δυτικής χώρας. Θα φθάσουν τα φαινόμενα ακόμη και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Είναι πιθανόν σε αυτές τις περιοχές να έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Αυξημένος είναι ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Στις υπόλοιππες περιοχές θα έχουμε ναι μεν κάποια περάσματα με σαφώς πιο χαμηλές εντάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τη δεύτερη φάση την αναμένουμε αύριο Πέμπτη, η οποία θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα το μεσημέρι για να ολοκληρώσει τη δράση της μέσα στο Σάββατο για να καταλήξουν τα φαινόμενα στο ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο.Θα αφορά περισσότερα γωγραφικά διαμερίσματα και τα φαινόμενα θα είναι με μεγαλύτερες εντάσεις. Εκεί πρέπει να δείξουμε την απαραίτητη προσοχή.

Αύριο περιμένουμε μία νέα επιιδείνωση. Η δεύτερη φάση θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά και θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση ενώ θα διαρκέσει μέχρι περίπου το μεσσημέρι του Σαββάτου.

Οι άνεμοι έως 8 μποφόρ στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 19 βαθμούς.

Στην Αττική, λίγα φαινόμενα ίσως εκδηλωθεί κάποια καταιγίδα και λίγο μετά τις 11 θα γίνει μεγάλο άνοιγμα του καιρού. Κοντά στις 12 ο καιρός θα ανοίξει και θα κυριαρχήσει ηλιακή ακτινοβολία για να ξανακλείσει αύριο. Οπότε αύριο και μεθαύριο θα είναι μία ημέρα οπου και ο νομός Αττικής θα βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής θα έχουμε περάσματα βροχών και καταιγίδων να απασχολούν και τον νομό Αττικής.

Οι άνεμοι τοπικά ισχυροί και ο υδράργυρος κοντά στους 21 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ένα ανάλογο καιρικό μοτίβο με συννεφιές και ηλιοφάνεια. Θα έχουμε βροχές προς τις βραδινές ώρες. Νότιοι ενισχυμένοι άνεμοι και ο υδράργυρος κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μαλακός ο καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, ολοκληρώνει τη δράση του το πρώτο κύμα, η πρώτη φάση της κακοκαιρίας λίγο πριν το μεσημέρι, οπότε και θα πάμε σε μια πρόσκαιρη ύφεση του καιρού. Όμως σχετικά γρήγορα και από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα μας απασχολήσει και ένα νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα χτυπήσει με ιδιαίτερη σφοδρότητα πρώτα τη δυτική Ελλάδα (Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Μακεδονία, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο, με έμφαση είτε περιοχές κοντά στη θάλασσα είτε περιοχές κοντά σε βουνά. Εκεί περιμένουμε το μεγαλύτερο όγκο νερού. Δεν αποκλείεται περιοχές που ήδη χτυπήθηκαν από το προηγούμενο κύμα να προσθέσουν και άλλα ύψη βροχής.

Η κακοκαιρία αυτή θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί μιλάμε ήδη για κορεσμένα εδάφη. Ιδιαίτερα υψηλός ο κίνδυνος για κατολισθήσεις και πλημμυρικά επεισόδια.

Αυτή η κακοκαιρία θα απασχολήσει και τμήματα της υπόλοιπης χώρας και θα καλύψει μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας.

Την Παρασκευή, από το μεσημέρι και στη συνέχεια κάποια υποχώρηση των φαινομένων προς τα δυτικά τμήματα - εξακολουθεί η δυτική Ελλάδα να είναι σε κλοιό βροχών και καταιγίδων.

Σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει η ένταση των φαινομένων για να μετατοπιστεί ο βαρύς καιρός προς την πλευρά του Αιγαίου.

Αυτό το σύστημα κακοκαιρίας θα περάσει την οροσειρά της Πίνδου και απασχολεί τμήματα της ΑττικοΒοιωτίας, την ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα αλλά κυρίως ανατολικό - βορειοανατολικό Αιγαίο μαζί με Μακεδονία και Θράκη.

Είναι μια πανελλαδική κακοκαιρία, η δεύτερη φάση του κύματος αυτού και θέλει προσοχή.

Από το Σάββατο και στη συνέχεια τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο για να μπει ο βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος θα μας βάλει σε πιο ψυχρές καταστάσεις.

Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία αλλά απομακρύνεται ο κίνδυνος των βροχοπτώσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deiduev22c0h?integrationId=40599y14juihe6ly}