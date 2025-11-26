Η κακοκαιρία Adel θα σαρώσει σιγά - σιγά την χώρα ενώ θα επηρεάσει από σήμερα και την Αττική.

Μπορεί η κακοκαιρία Adel να «χτυπάει» αυτή την ώρα την δυτική Ελλάδα ενώ προς το απόγευμα βροχές και καταιγίδες θα πέσουν και στην Αττική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναιγώτη Γιαννόπουλο «στην Αττική θα βρέξει και θα έχουμε και καταιγίδα από το απόγευμα και μετά. Δεν ξέρω αν θα βρέξει στα βόρεια του νομού αλλά στα κεντρικά και νότια τμήματα της Αττικής θα βγάλει βροχή - καταιγίδα».

Τέλος, όσον αφορά την Αττική βροχή αναμένεται εκτός από σήμερα και αύριο και μεθαύριο, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deidciroe7w9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και η Χαρά Μάλεση, μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, κάνει λόγω για αυξημένες νεφώσεις που κατά την διάρκεια της ημέρας θα πυκνώσουν και θα δώσουν βροχές και καταιγίδες αργότερα μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, όπως ανέφερε η κακοκαιρία Adel αναμένεται να δώσει πιο ισχυρά φαινόμενα ιδιαίτερα Πέμπτη και Παρασκευή και στην Αττική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-deidu93fa295?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα τέλος με το προγνωστικό μοντέλο windy, όσον αφορά την Αττική φαίνεται οι βροχές θα πλήττουν από σήμερα νωρίς το απόγευμα, κυρίως τα νότια του λεκανοπεδίου ενώ προς το βράδυ δεν αποκλείεται να πέσουν και καταιγίδες σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Αττικής.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης καταιγίδες αναμένεται να πέσουν σε πολλές περιοχές της Αττικής όπως το κέντρο της Αθήνας, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, ο Πειραιάς, το Κορωπί, η Γλυφάδα, τα Καλύβια, η Κερατέα, η Ανάβυσσος, η Παιανία και άλλες περιοχές.

Δείτε LIVE

Έντονα φαινόμενα από σήμερα

Ήδη από την Τρίτη εκδηλώθηκαν έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί ότι σήμερα Τετάρτη τα φαινόμενα θα ενταθούν περαιτέρω καθώς η κακοκαιρία «Adel» επεκτείνεται ανατολικότερα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Διαπόντιους, Παξούς και Ήπειρο, ενώ από το απόγευμα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Από το βράδυ, ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Μακεδονία. Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, η Τετάρτη αποτελεί το μεταβατικό στάδιο πριν από την κορύφωση της κακοκαιρίας.

Κόκκινη προειδοποίηση

Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.