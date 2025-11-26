Νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτης Ανατολική Μακεδονία και η Αττική μπαίνουν στο κομμάτι με βροχές. Η Πέμπτη θα είναι μια βροχερή μέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία περνάει σε όλη σχεδόν την Ελλάδα.

Την πρόγνωση για τον καιρό τις επόμενες ώρες και μέρες έδωσε ο Σάκης Αρναούτογλου μιλώντας για βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα, αλλά και για δύο ζώνες βροχών στην Ελλάδα. Έκανε λόγο για έντονες βροχές, ενώ έως το βράδυ και η Αττική μπαίνει στην αστάθεια με μπόρες.

Ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε λόγο για εμμονικές βροχές και είπε ότι ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από το Σάββατο.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε ότι θα επικρατεί δυνατός νοτιάς στο Αιγαίο και στην Αττική, σήμερα Τετάρτη.

Νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτης Ανατολική Μακεδονία και η Αττική μπαίνουν στο κομμάτι με βροχές. Η Πέμπτη θα είναι μια βροχερή μέρα με έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία περνάει σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Το ίδιο και την Παρασκευή. Ταυτόχρονα θα επικρατούν ισχυροί νοτιάδες. Από το Σάββατο οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες και θα κρυώσει ο καιρός.

Κόκκινη προειδοποίηση έχει εκδώσει η ΕΜΥ για τις επόμενες μέρες εν όψει της κακοκαιρίας Adel, η οποία αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου η κακοκαιρία Adel θα χτυπήσει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή στο κοκτέιλ της κακοκαιρίας αναμένεται να προστεθούν τοπικές χαλαζοπτώσεις, που κατά διαστήματα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

- Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρά φαινόμενα που θα κορυφωθούν την Πέμπτη και εφιστούν την προσοχή στις ήδη πληγείσες περιοχές που αναμένεται να δεχθούν μεγάλα ύψη υετού. Οι πολίτες στις πληγείσες περιοχές καλούνται να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.