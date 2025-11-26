Ισχυρές βροχοπτώσεις και εντονα φαινόμενα καταιγίδων θα επηρεάσουν τη βορειοδυτική Ελλάδα, η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Προ των πυλών το κύμα κακοκαιρίας Adel αναμένεται να πλήξει και πάλι τη δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα τις περιοχές που ήδη έχουν δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής. Η νέα επιδείνωση του καιρού θα «κορυφωθεί» την Πέμπτη 27/11 και την Παρασκευή 28/11, με ισχυρές και έντονες καταιγίδες και βροχοπτώσεις με τους μετεωρολόγους να κρούουν τον κώδωνα για την εμφάνιση επικίνδυνων φαινομένων στις ήδη επιβαρυμένες από την προηγηθείσα κακοκαιρία.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολογος του STAR Θοδωρής Κολυδάς αποτυπώνει το πώς θα κινηθούν τα έντονα φαινόμενα της κακοκαιρίας Adel που θα επηρεάσουν κυρίως κυρίως τη Δυτική Ελλάδα από αύριο Πέμπτη, με το κύμα κακοκαιρίας κινούμενο αργά ανατολικά και φέρνοντας έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδίως στις ευπαθείς περιοχές με Ν-ΝΔ ρεύμα. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, ισχυρές καταιγίδες εντοπίζονται ήδη στην Αιτωλοακαρνανία, με κορυφές νεφών που ξεπερνούν τα 11 χιλιόμετρα, γεγονός που υποδηλώνει την ένταση των ανοδικών ρευμάτων και την ισχύ της καταιγίδας («overshooting tops»). Όσο μεγαλύτερη η διαφορά θερμοκρασίας στην κορυφή του νεφικού νέφους σε σχέση με τη τροπόπαυση, τόσο ισχυρότερα είναι τα φαινόμενα.

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα επεκταθεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ τα επίπεδα βροχής σήμερα στα δυτικά παραμένουν υψηλά, αν και χαμηλότερα από τις προηγούμενες ημέρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Πράμαντα Ιωαννίνων, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 80 χιλιοστά βροχής, σε σύγκριση με τα 256 χιλιοστά που είχαν σημειωθεί την περασμένη Παρασκευή.

Η ανάρτηση Κολυδά για την πορεία της κακοκαιρίας Adel

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ADEL Tο κύμα κακοκαιρίας #Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή - όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα.

Στη δορυφορική η έντονη καταιγίδα Στηνν Αιτωλοακαρνανία που η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων .Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύταρρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά , αλλά οχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών . Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα , ενω την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το "αστρονομικό" ποσό των την 256 mm !

