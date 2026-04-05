Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού το μεσημέρι της Κυριακής (05.04.2026) όπου βρέθηκε όπλο στο γυμναστήριο.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές Κορυδαλλού, είχαν πληροφορίες που μιλούσαν για όπλο εντός της φυλακής. Οι έρευνες ήταν καθημερινές και συνεχείς μέχρι που τελικά βρέθηκε.

Το όπλο φέρεται να είχε περάσει στο κατάστημα κράτησης πριν από περίπου δύο χρόνια και να παρέμενε κρυμμένο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι προοριζόταν για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου εντός των φυλακών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhld9xlkjfup?integrationId=40599y14juihe6ly}