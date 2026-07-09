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Πίσω από την περίφραξη του γηπέδου.

Σε απόσταση αναπνοής από το δημοτικό στάσιο Πύργου, είχε διαμορφώσει φυτεία χασίς ένας 56χρονος, που συνελήφθη χθες.

Ο δράστης καλλιεργούσε ουσιαστικά πίσω από την τσιμεντένια περίφραξη του σταδίου, τα δενδρύλλλια χασίς που ξεπερνούσαν τα δύο μέτρα ύψος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας: «... συνελήφθη, χθες το πρωί στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (καλλιέργεια και κατοχή)».

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες, εντόπισαν κοντά στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου έναν ειδικά διαμορφωμένο και αποψιλωμένο χώρο, όπου καλλιεργούνταν 28 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 2,10 μέτρα.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε έξω από το στάδιο ο κατηγορούμενος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης, καθαρού βάρους 1,1 γραμμαρίου.

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Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Πηγή: ilialive.gr