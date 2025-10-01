Ο διατροφολόγος Ρομπ Χόμπσον ενημερώθηκε ότι είχε μια πάθηση η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή. Τα στατιστικά στοιχεία είναι δύσκολο να αγνοηθούν - κάθε πέντε λεπτά, κάποιος στο Ηνωμένο Βασίλειο εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής προσβολής. Τα εγκεφαλικά επεισόδια προκαλούν 34.000 θανάτους κάθε χρόνο και οι καρδιακές παθήσεις παραμένουν ο μεγαλύτερος δολοφόνος μας, αφαιρώντας 180 ζωές κάθε μέρα.

Την περασμένη εβδομάδα, η μελέτη Global Burden of Disease προειδοποίησε ότι παγκοσμίως, οι θάνατοι από καρδιακές παθήσεις, γνωστές και ως καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD), αυξάνονται ραγδαία, αποδίδοντας την αύξηση στα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας και διαβήτη.

Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες πίσω από τις καρδιακές παθήσεις είναι η υψηλή χοληστερίνη, γνωστή ως «σιωπηλός δολοφόνος», επειδή δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια ή συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, το πρώτο σημάδι ότι υπάρχει είναι μια καρδιακή προσβολή ή άλλο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Και μέχρι τότε, μπορεί συχνά να είναι πολύ αργά.Εκτιμάται ότι έως και οι μισοί Βρετανοί έχουν επίπεδα χοληστερόλης που υπερβαίνουν ένα υγιές όριο, σύμφωνα με το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς.

Ο Δρ. Oliver Guttmann, καρδιολόγος σύμβουλος στο Νοσοκομείο Wellington (μέρος της HCA Healthcare UK), λέει: «Μπορείτε να αισθάνεστε εντελώς καλά και να έχετε επίπεδα χοληστερόλης που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Για τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν υπάρχουν εμφανή προειδοποιητικά σημάδια».

Έτσι, το ερώτημα είναι, θα γνωρίζατε αν είχατε υψηλή χοληστερόλη;

Ο Rob Hobson, ένας 47χρονος από το Μπράιτον, έμεινε άναυδος από τη διάγνωσή του καθώς ως διατροφολόγος, είναι υποστηρικτής της καλής υγείας.

Ο Rob λέει στο Sun Health: «Αν μπορεί να συμβεί σε εμένα, πόσοι άλλοι φαινομενικά υγιείς άνθρωποι περπατούν με υψηλή χοληστερόλη; «Ακόμα κι αν αισθάνεστε υπέροχα και τρώτε καλά, αξίζει να γνωρίζετε τους αριθμούς σας. Η υψηλή χοληστερόλη δεν έχει συμπτώματα και δεν μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό που δεν μετράτε».

Τι είναι η χοληστερόλη και πώς μπορώ να κάνω τον έλεγχο της δικής μου;

Η χοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία στο αίμα σας, η οποία παράγεται κυρίως στο συκώτι σας.

Ο Δρ. Guttermann λέει: «Το σώμα σας χρειάζεται μικρές ποσότητες χοληστερόλης, αλλά η υπερβολική ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη.

«Η LDL, γνωστή ως «κακή» χοληστερόλη, μπορεί να συσσωρευτεί ως πλάκα στις αρτηρίες σας, κάτι που είναι γνωστό ως αθηροσκλήρωση, καθιστώντας τες στενότερες και αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Η HDL «καλή» χοληστερόλη βοηθά στην απομάκρυνση της χοληστερόλης».Είναι ζωτικής σημασίας να «γνωρίζετε τους αριθμούς σας», πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχετε τη χοληστερόλη σας για να δείτε αν βρίσκεται εντός ενός υγιούς εύρους.

Μπορείτε να ζητήσετε από τον γιατρό σας μια εξέταση χοληστερόλης.Από την ηλικία των 40 ετών θα πρέπει να κάνετε κάθε χρόνο εξετάσεις αίματος. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, θα ελέγχεται η χοληστερόλη σας.

Η συνολική χοληστερόλη σας θα πρέπει ιδανικά να είναι κάτω από 5,0 mmol/L (χιλιοστομορίων ανά λίτρο, η μονάδα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης ουσιών στο αίμα).

Ο Δρ Gutternmann προσθέτει: «Η LDL (κακή) χοληστερόλη θα πρέπει να είναι κάτω από 3,0 mmol/L και η HDL (καλή) χοληστερόλη θα πρέπει να είναι πάνω από 1,0 mmol/L για τους άνδρες και 1,2 mmol/L για τις γυναίκες».

Παράγοντες κινδύνου - Κληρονομικότητα

Οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το υπερβολικό βάρος, την υψηλή αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα ή/και τον διαβήτη.Στους περισσότερους υγιείς ενήλικες συνιστάται να ελέγχουν τη χοληστερόλη τους τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια. Αλλά τα επικίνδυνα επίπεδα χοληστερόλης του Rob ήταν στην πραγματικότητα γενετικά κληρονομικά.Ενώ η HDL χοληστερόλη του ήταν υγιής στα 1,7 mmol/L, η συνολική χοληστερόλη του ήταν 6,94 mmol/L και η LDL χοληστερόλη του ήταν 4,3 mmol/L.

Ο Rob λέει: «Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου αρκετά υγιή. Έτσι, έμεινα πραγματικά έκπληκτος όταν έλαβα τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έλεγαν ότι είχα υψηλή χοληστερόλη.

«Ο γιατρός μου ανέφερε ότι μπορεί να υπάρχει ένα γενετικό στοιχείο στην υψηλή χοληστερόλη μου κάτι που ονομάζεται πολυγενής υπερχοληστερολαιμία. «Αυτό σημαίνει ότι έχω κληρονομήσει πολλαπλές μικρές γονιδιακές παραλλαγές που μαζί κάνουν το σώμα μου να παράγει ή να διατηρεί περισσότερη LDL (κακή) χοληστερόλη από τον μέσο όρο.«Ακόμα και με μια υγιεινή διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής, τα επίπεδα χοληστερόλης σας μπορεί να παραμείνουν υψηλά επειδή το συκώτι σας δεν απομακρύνει την LDL χοληστερόλη από το αίμα τόσο αποτελεσματικά».

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή όταν απαιτείται, υπάρχουν αλλαγές που μπορούν να βοηθήσουν:

Διατήρηση υγιούς βάρους.

Μείωση κορεσμένων και τρανς λιπαρών.

Περισσότερη άσκηση.

Διακοπή καπνίσματος.

Έλεγχος αρτηριακής πίεσης και σακχάρου.

Ο Ρομπ κλείνει με ένα μήνυμα:

«Η χοληστερόλη δεν έχει συμπτώματα. Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό που δεν μετράτε. Ελέγξτε τους αριθμούς σας, μπορεί να σας σώσει τη ζωή».