Βοηθάει ή όχι τελικά στη μείωση της χοληστερίνης το φυστικοβούτυρο;

Το φυστικοβούτυρο είναι από τις πιο αγαπημένες τροφές που δύσκολα λείπουν από ένα ντουλάπι. Κρεμώδες ή τραγανό, με σοκολάτα ή χωρίς, συνδυάζεται εύκολα με άπειρες συνταγές και συχνά μάς προσφέρει μια γρήγορη λύση πείνας. Ωστόσο, επειδή είναι πλούσιο σε λιπαρά, πολλοί αναρωτιούνται: είναι τελικά φίλος ή εχθρός της χοληστερίνης και της καρδιάς μας;

Οι ειδικοί απαντούν: το φυστικοβούτυρο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο για την υγεία, αρκεί να το καταναλώνουμε σωστά και να επιλέγουμε τα κατάλληλα προϊόντα.

Γιατί το φυστικοβούτυρο μπορεί να ωφελήσει τη χοληστερόλη

1. Περιέχει «καλά» λιπαρά

Το φυστικοβούτυρο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά. Αυτοί οι τύποι λιπαρών συμβάλλουν στη μείωση της LDL (γνωστής ως «κακής» χοληστερόλης) και ενδέχεται να ενισχύσουν ελαφρώς την HDL («καλή» χοληστερόλη). Η σωστή αναλογία αυτών των λιπαρών βοηθά στη βελτίωση της συνολικής ισορροπίας χοληστερόλης και, κατ’ επέκταση, στην προστασία της καρδιάς.

2. Παρέχει φυτική πρωτεΐνη

Η πρωτεΐνη του φυστικοβούτυρου το καθιστά καλή εναλλακτική απέναντι σε ζωικές πηγές, που συχνά είναι πιο πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά.

3. Προσφέρει φυτικές ίνες

Μία μερίδα (2 κουταλιές της σούπας) περιέχει περίπου 2 γραμμάρια φυτικών ινών, μεταξύ των οποίων και διαλυτές ίνες που μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση χοληστερόλης κατά την πέψη.

4. Περιέχει φυτικές στερόλες

Οι φυτικές στερόλες είναι φυσικές ουσίες που μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης στον οργανισμό, βοηθώντας στη μείωση των επιπέδων της στο αίμα.

Τι να προσέξετε όταν καταναλώνετε φυστικοβούτυρο

Μερίδες με μέτρο: Το φυστικοβούτυρο είναι θερμιδικά πυκνό. Μια μερίδα (2 κουταλιές) είναι αρκετή ώστε να επωφεληθείτε χωρίς να φορτώσετε το σώμα σας με περιττές θερμίδες.

Επιλογή σωστού προϊόντος: Προτιμήστε φυστικοβούτυρο φτιαγμένο αποκλειστικά από φιστίκια. Αποφύγετε εκδοχές με πρόσθετα σάκχαρα, υδρογονωμένα έλαια ή υπερβολικό αλάτι. Αυτά τα πρόσθετα μπορεί να επιβαρύνουν τα λιπίδια στο αίμα ή την αρτηριακή πίεση.

6 εύκολοι τρόποι να απολαύσετε το φυστικοβούτυρο με υγιεινό τρόπο

Σε smoothies: Συνδυάστε το με μπανάνα για ένα πιο ισορροπημένο, χορταστικό ρόφημα.

Ως σάλτσα για νουντλς: Αναμείξτε το με χυμό λάιμ και τζίντζερ για ασιατικό άρωμα.

Στο πρωινό μπολ: Ανακατέψτε το με βρώμη ή γιαούρτι για πρωινό γεμάτο φυτικές ίνες.

Πάνω σε τοστ ολικής άλεσης: Ο κλασικός, γρήγορος και χορταστικός τρόπος.

Με ποπ κορν: Λιώστε το και περιχύστε το αντί για βούτυρο για μια πιο υγιεινή απόλαυση.

Σε γλυκό άλειμμα: Συνδυάστε το με κακάο και λιωμένη μπανάνα για ένα επιδόρπιο χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.