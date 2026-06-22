Ένα βιωματικό ταξίδι στην ιστορία, την παράδοση και τα αρώματα του Ούζου Πλωμαρίου ξεκινά και φέτος.

Στο γραφικό Πλωμάρι της Λέσβου, εκεί όπου παράγεται εδώ και περισσότερα από 130 χρόνια το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου βρίσκεται ο μαγευτικός Κόσμος του Ούζου , ένα μουσείο νέας εποχής που ανοίγει τις πόρτες του και φέτος προσκαλώντας τους επισκέπτες του να ανακαλύψουν τα μυστικά του πιο χαρακτηριστικού αποστάγματος της Λέσβου, μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία και την παράδοση της οικογενειακής ποτοποιίας.

Μέσα στις εγκαταστάσεις της ποτοποιίας, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν τη διαδρομή από τους παραδοσιακούς άμβυκες έως την τελική εμφιάλωση του Ούζου Πλωμαρίου. Μέσα από αφηγήσεις, ιστορικά εκθέματα , εικόνες από το παρελθόν και διαδραστικές εμπειρίες οι επισκέπτες γνωρίσουν την τέχνη της απόσταξης, την εξέλιξη της με το πέρασμα του χρόνου αλλά και τα μυστικά που κρύβονται πίσω από τη δημιουργία ενός αποστάγματος με ξεχωριστό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν και τις πέντε αισθήσεις τους για να γνωρίσουν τα αρωματικά βότανα και καρπούς της λεσβιακής γης, να παρακολουθήσουν από κοντά τη σύγχρονη διαδικασία εμφιάλωσης, και να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας του αυθεντικού Ούζου Πλωμαρίου.

Παραμένοντας προσηλωμένη στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών η Ποτοποιία προχώρησε φέτος σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά σύστημα Online booking μέσω της ιστοσελίδας της. Οι επισκέπτες μπορούν πλέον να ενημερώνονται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες ξενάγησης, να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά την κράτηση και την πληρωμή του εισιτήριου τους και να το λαμβάνουν άμεσα σε ψηφιακή μορφή απολαμβάνοντας μια εύκολη και σύγχρονη εμπειρία κατά τον προγραμματισμό της επίσκεψής τους.

Η ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρει έχει καθιερώσει τον Κόσμο του Ούζου ως σημείο αναφοράς στον τουριστικό χάρτη του νησιού. Αποτελεί το πρώτο σε επισκεψιμότητα μουσείο του νησιού αλλά και τη δεύτερη πιο αγαπημένη δραστηριότητα των επισκεπτών του, μετά το Κάστρο του Μολύβου και τη Μονή Ταξιαρχών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, περίπου 5.000 επισκέπτες περνούν την πόρτα του μουσείου με τους περισσότερους από τους μισούς να προέρχονται από το εξωτερικό. Ενδεικτικά, επισκέπτες από τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Τουρκία επιλέγουν να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Ούζου Πλωμαρίου, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση που έχει αποκτήσει το μουσείο.

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Ο Κόσμος του Ούζου αποτελεί ένα χώρο όπου η ιστορία συναντά την παράδοση και η τέχνη της απόσταξης συνδέεται με την ταυτότητα του Πλωμαρίου και ζωντανεύει μέσα από τις ιστορίες τα αρώματα και τις γεύσεις του Ούζου Πλωμαρίου. Ένας προορισμός που αξίζει να ανακαλύψει κάθε επισκέπτης της Λέσβου.

Μουσείο Ούζου: «Ο Κόσμος του Ούζου»

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη- Σάββατο: 10:00 -14:00

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.theworldofouzo.gr