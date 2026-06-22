Ο 40χρονος Ιταλός διαδέχεται τον Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Ο Αλέσιο Λίσι είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, καθώς ο «δικέφαλος του βορρά» ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του συλλόγου με τον 40χρονο Ιταλό.

Ο Λίσι, που διαδέχεται τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχει υπογράψει για δύο χρόνια με τους Θεσσαλονικείς. Ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του στις ακαδημίες της Λάτσιο και έχει εργαστεί σε Λεβάντε, Μιραντές και Οσασούνα.

Ο Λίσι πιάνει αμέσως δουλειά, καθώς μένει ένας μήνας για το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι ο «δικέφαλος του βορρά» θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου- Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου, εκτός έδρας και η ρεβάνς στην Τούμπα, μία εβδομάδα αργότερα (30/7).

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

O 40χρονος Ιταλός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της Λάτσιο και το 2011 μετακόμισε στην Ισπανία, όπου εργάστηκε σε Λεβάντε, Μιραντές και Οσασούνα.

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Έρχεται στην Τούμπα έχοντας διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία, με ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, πάθος για το ποδόσφαιρο και προσήλωση στην καθημερινή δουλειά. Στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με το DNA και τις απαιτήσεις της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον προπονητή μας, Αλέσιο Λίσι, στη μεγάλη οικογένειά μας. Μαζί ανοίγουμε μια νέα εποχή, με πίστη, φιλοδοξία και κοινό στόχο να οδηγήσουμε την ομάδα μας σε νέες διακρίσεις και επιτυχίες. Με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στις αξίες του ΠΑΟΚ, ξεκινάμε μαζί να γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας.

Το βίντεο του ΠΑΟΚ για την ανακοίνωση του Λίσι

Μαζί με την ανακοίνωση, ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε και ένα βίντεο για την έλευση του Λίσι. Σε αυτό, ο Ιταλός μεταφέρεται από το αεροδρόμιο στα γραφεία του ΠΑΟΚ, τα αποδυτήρια και τον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας.

«Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ο Αλέσιο Λίσι είναι εδώ», αποτελεί το σύνθημα του βίντεο.

{https://www.youtube.com/watch?v=ugZIMnOumRU}