Ο Παπακαλιάτης τηλεφώνησε στον Φρίμαν και τον ευχαρίστησε για την ανάρτηση.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε για την απήχηση του «Maestro» και σχολίασε μεταξύ άλλων την ανάρτηση με την οποία ο Μόργκαν Φρίμαν αποθέωνε τη σειρά, σημειώνοντας πως οι Παξοί ήταν ένας από τους λόγους που την παρακολούθησε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

«Τον Μόργκαν Φρίμαν τον γνώρισα πέρυσι το καλοκαίρι. Ήξερα ότι είχε έρθει στους Παξούς, οπότε είχε μια σύνδεση με το νησί, το ήξερε, το αγαπούσε και ένας από τους λόγους που είδε τη σειρά, ήταν επειδή υπήρχε το νησί», δήλωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο @TheMovies.

«Μετά, του άρεσε όντως η σειρά και αποφάσισε και το έκανε μόνος του (το post) και τον πήρα τηλέφωνο να τον ευχαριστήσω», συμπλήρωσε. Ήταν τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο Μόργκαν Φρίμαν έκανε μια αποθεωτική ανάρτηση για το «Maestro».

«Αν δεν είχατε τη χαρά να παρακολουθήσετε το Maestro in Blue, πραγματικά χάνετε κάτι ιδιαίτερο», έγραψε σημειώνοντας ότι η σειρά γυρίστηκε στους «μαγευτικούς» Παξούς, «ένα μικρό ελληνικό νησί που έχω στην καρδιά μου». «Αυτή η σειρά είναι αριστούργημα. Μην τη χάσετε», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε για τη συμμετοχή του στους «Δέκα μικρούς Μήτσους» και το δοκιμαστικό που είχε κάνει. «Έχω αρχίσει και αγχώνομαι, γιατί πρέπει να μάθω τρεις σελίδες λόγια σε μισή ώρα και ζητάω δύο πράγματα. Λέω, αν είναι εύκολο, θα ήθελα μια τσίχλα, να μασάω για την αμηχανία και ένα περιοδικό για να γράψω σκονάκι όλες τις ατάκες», περιέγραψε, εξηγώντας πως οι κινήσεις του ήρωα και το μάσημα της τσίχλας δεν ήταν άποψη, αλλά κάτι που έκανε από αμηχανία.

Μία ημέρα μετά την προβολή του επεισοδίου, πήγαινε στο περίπτερο, όταν ξαφνικά άκουσε το όνομά του. «Ο Λάκης (Λαζόπουλος) έδωσε το όνομά μου στον χαρακτήρα γιατί δεν είχε σκεφτεί όνομα, νομίζω δεν είχε σκεφτεί καν τον χαρακτήρα. Και κάτι κοριτσάκια αρχίζουν να ουρλιάζουν… Μου άρεσε βέβαια, με κολάκευε, μην τρελαθούμε», παραδέχθηκε.

