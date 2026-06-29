Η είσοδος στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για όλους.

Μια ακόμη εβδομάδα όπου ο πολιτισμός, η τέχνη και η ψυχαγωγία μεταφέρεται στις γειτονιές της πόλης, υπόσχεται το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026», που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων έως τις 20 Ιουλίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ επιμελείται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), μετατρέποντας 50 σημεία και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες σε μία ανοιχτή σκηνή.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Και αυτή την εβδομάδα, ζούμε καθημερινά την τέχνη και τον πολιτισμό στις γειτονιές της πόλης. Έχουμε βιωματικές περιηγήσεις στους λόφους της Πνύκας και του Αστεροσκοπείου, συναυλίες από τα Βαλκάνια, αλλά και σύγχρονης ποπ, stand-up comedy, χορευτικές παραστάσεις, θέατρο δρόμου, performances και μία ατμοσφαιρική βραδιά αργεντίνικου tango. Σας περιμένουμε να συναντηθούμε, να ψυχαγωγηθούμε και ζήσουμε μαζί αυτό το "Καλοκαίρι στην Αθήνα”».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της εβδομάδας 29.06 – 04.07:

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

19:00 | Είσοδος Αστεροσκοπείου Αθηνών - Λόφος Νυμφών

Κινούμενα Σώματα. Κατοικημένοι Κήποι

Άννα Τζάκου & Δέσποινα Χατζηπαυλίδου

Μια βιωματική ξενάγηση στην Πνύκα όπου σώματα και θεατές συνυπάρχουν, αναπνέουν και παρατηρούν, αναζητώντας πώς κατοικούμε ξανά τον κοινό μας κόσμο.

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21:00 | Πλατεία Ναθαναήλ, Άγιος Ελευθέριος

Συναυλία με το συγκρότημα MaCho

Οι MaCho στήνουν το απόλυτο Balkan Party με εκρηκτικά χάλκινα, δυνατά beats και αστείρευτη ενέργεια, σε ένα non‑stop live που ενώνει βαλκανικά και ethnic ακούσματα με σύγχρονο ήχο.

Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

20:30 | Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου)

H Ιστορία της

Μια θεατρο-χορευτική παράσταση για τη μνήμη, την καταγωγή και την προφορική παράδοση, όπου όσα δεν ειπώθηκαν χορεύονται υπό ζωντανή παραδοσιακή μουσική, βασισμένη σε αληθινές ιστορίες.

Σκηνοθεσία - Σύλληψη: Παναγιώτης Λιαρόπουλος

Παίζουν: Θεατρική ομάδα Ritualis

21:00 | Γήπεδο Μπάσκετ Μανιτάκη & Δυρραχίου, Σεπόλια

Stand - up Comedy στις γειτονιές της Αθήνας

Η stand‑up κωμωδία βγαίνει στις γειτονιές της Αθήνας, με την Ειρήνη Ξυγκάκη σε μια καλοκαιρινή παράσταση γεμάτη έξυπνα, κρύα και ανατρεπτικά αστεία, ένα ραντεβού γέλιου στις πλατείες της πόλης.

Συμμετέχουν: Σταμάτης Αθανασάκης. Γιώργος Αλεβίζος, Κύνθια Βουκουβαλίδου, Ρούλη Μπουραντά.



21:00 | Θέατρο Γκράβας

Ιδέα δεν έχω

Μια παράσταση που αποτυπώνει την προσωπική ματιά του αγαπημένου stand - up comedian και μουσικού, οικεία και ταυτόχρονα ανατρεπτική, με χιούμορ που σέβεται, σατιρίζει και ξεχωρίζει όπως μόνο ο Αριστοτέλης Ρήγας μπορεί.

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

21:00 | Γήπεδο Δουκίσσης Πλακεντίας & Φθιώτιδος, Αμπελόκηποι

Ευριπίδου Εκάβη

Μια πρωτότυπη θεατρική–μουσική–urban dance performance πάνω στην Εκάβη του Ευριπίδη, με σκηνοθεσία και απόδοση του Κωνσταντίνου Χατζή, μουσική των Γεράσιμου Παπαδόπουλου, Γιάννη Ξενάκη και Γιώργου Κουμεντάκη, hip‑hop χορογραφία του KofiYadon και εικαστική εγκατάσταση της Λίας Ασβεστά.

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026

19:00 | Είσοδος Αστεροσκοπείου Αθηνών - Λόφος Νυμφών

Κινούμενα Σώματα. Κατοικημένοι Κήποι

Άννα Τζάκου & Δέσποινα Χατζηπαυλίδου

Ένα συμμετοχικό περπάτημα–βιωματική ξενάγηση στους Λόφους της Πνύκας και των Νυμφών, όπου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο σώματα και θεατές συναντιούνται, αναπνέουν, παρατηρούν και συνυπάρχουν με το ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο, αναζητώντας πώς κατοικούμε ξανά τον κοινό μας κόσμο.

20:30 | Πλατεία Αττικής

Ο Καραγκιόζης στις Γειτονιές της Αθήνας

Ο θίασος του Σωτήρη Χαρίδημου, με Καραγκιοζοπαίχτη τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή, στήνει τον μπερντέ στις γειτονιές της Αθήνας και παρουσιάζει μια οικογενειακή παράσταση θεάτρου σκιών με σκαλιστές φιγούρες, σύγχρονα τεχνάσματα και ζωντανό λόγο που φέρνει τη σάτιρα και τα διαχρονικά θέματα στο σήμερα.

21:00 | Πλατεία Κλαυθμώνος

Destination Πατρίδα

Χορευτική εκδήλωση παραδοσιακών ελληνικών χορών από την MANASIS School of Greek Dance and Culture

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Σχολή Ελληνικού Χορού και Κουλτούρας «ΜΑΝΑΣΗΣ» από τη Μελβούρνη παρουσιάζει, στο πλαίσιο της περιοδείας Destination Patrida 2026, ένα αφιέρωμα στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με παραδοσιακούς και σύγχρονους χορούς, φορεσιές, διαδραστικό εργαστήριο και εορταστικό γλέντι.

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026

20:00 | Είσοδος Αστεροσκοπείου Αθηνών - Λόφος Νυμφών

Επικάλυψη/ Cover-up

Φωτεινή Καλλέ

Μια performance όπου η τροφή γίνεται αφορμή για να αποκαλυφθεί — και να αποκρυφτεί — μια ανεξέλεγκτη, άνιση διαδικασία παραγωγής, μέσα από τη σκηνική χρήση βρώσιμων και μη υλικών που εκθέτουν τις προθέσεις πίσω από όσα καταναλώνουμε.

20:00 | Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών

Tango en la Ciudad

Ζωντανή μουσική, εισαγωγικό μάθημα, χορευτικά performances και μια ανοιχτή milonga μεταμορφώνουν την πλατεία σε μια αυθεντική βραδιά Argentine Tango, με την ορχήστρα Con Estilo Tango και επαγγελματίες χορευτές να προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού και συνάντησης.



20:30 | Πλατεία Αγίου Σώστη, Νέος Κόσμος

Ο Καραγκιόζης στις Γειτονιές της Αθήνας

Ο θίασος του Σωτήρη Χαρίδημου, με Καραγκιοζοπαίχτη τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή, στήνει τον μπερντέ στις γειτονιές της Αθήνας και παρουσιάζει μια οικογενειακή παράσταση θεάτρου σκιών με σκαλιστές φιγούρες, σύγχρονα τεχνάσματα και ζωντανό λόγο που φέρνει τη σάτιρα και τα διαχρονικά θέματα στο σήμερα.

*Στην παράσταση παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας.

21:00 | Πεζόδρομος Φωκίωνος Νέγρη (θεατράκι)

Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου στην πιο αχρείαστη περιοδεία της ζωής του, παίρνει τους Polkar και γυρνάνε την Ελλάδα απαντώντας στο ερώτημα «πώς πανηγυρίζουν οι φασαίοι;»

Σάββατο 4 Ιουλίου 2026

20:00 | Πλατεία Αυδή

Δημόσιο Σαλόνι: Μια εκτροπή

Ένας οικιακός χώρος «εισβάλλει» στην πλατεία, μεταμορφώνοντάς την σε ανοιχτό εργαστήριο συλλογικής μνήμης και επαναδιεκδίκησης του δημόσιου χώρου.

Σκηνοθεσία: Γωγώ Παπαϊωάννου

Ερμηνεία: Στράτος Νταλαμάγκος - Γωγώ Παπαϊωάννου

21:00 | Πλατεία Αγίου Γεωργίου Κυψέλης

Καλοκαίρι με Selini στην Αθήνα

Μια καλοκαιρινή συναυλία όπου η Selini, μαζί με την all‑femme μπάντα της, μας παρασύρει σε ρυθμό, συναίσθημα και φωτεινή διάθεση κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.