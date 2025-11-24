Συνολικά οι κάλπες που στήθηκαν αναμένεται να εκλέξουν 3.500 στελέχη.

Η μάχη για την επόμενη μέρα στη Ν.Δ. περνάει και μέσα από τους εσωκομματικούς συσχετισμούς στο κόμμα ενόψει του Συνεδρίου τον Απρίλιο του 2026. Κι αυτό παρότι το επόμενο τακτικό Συνέδριο που θα κληθεί να εκλέξει νέο Πρόεδρο είναι θεωρητικά το 2029 ! Γεγονός είναι ότι το προεδρικό μπλοκ, οι δελφίνοι και οι βουλευτές ανά περιφέρεια έδωσαν αγώνα για να εκλέξουν στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής τους «εκλεκτούς» τους.

Σε επίπεδο οργάνωσης στη μάχη ρίχτηκαν οι Στ. Κονταδάκης, Θ. Νέζης, Κ. Σκρέκας, Γ. Σμυρλής αλλά και ο Π. Μαρινάκης υπό την ιδιότητα του πρώην Γραμματέα του κόμματος.

Μάχη για την καταγραφή εσωκομματικών δυνάμεων

Συνολικά οι κάλπες που στήθηκαν αναμένεται να εκλέξουν 3.500 στελέχη.

Το μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώνεται στην εκλογή των 1.000 συνέδρων αφού οι Προεδρικοί φιλοδοξούν να ελέγξουν το 70% του συνεδρίου και οι «δελφίνοι» να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα εκλέγοντας όσους περισσότερους σύνεδρους μπορούν. Σαφή εικόνα για τους συσχετισμούς στο συνέδριο θα υπάρχει μεσοβδόμαδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καταγραφή δυνάμεων επιχειρούν άπαντες και μέσα από την εκλογή των 59 Προέδρων Νομαρχιακών, όσες και οι εκλογικές περιφέρειες. Ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκλογή των 330 Προέδρων Τοπικών οργανώσεων σε κάθε δήμο της χώρας.

Και παρότι επισήμως η Πειραιώς τονίζει ότι κέρδισε το κόμμα , στα επιμέρους επιτελεία μετρούν ..κουκιά από τις επτά το απόγευμα που έκλεισαν οι κάλπες.

Κι ενώ η καταμέτρηση κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες και ίσως να συνεχιστεί και μέσα στην εβδομάδα αργά τη νύχτα της Κυριακής άρχισε να υπάρχει μια πρώτη εικόνα..

Ν. Δένδιας – Κ. Πιερρακάκης στους κερδισμένους

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας – ένας εκ των κυρίαρχων δελφίνων- σάρωσε στον Νότιο Τομέα. Όλες οι υποψηφιότητες που στήριξε σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων φαίνεται ότι εκλέγονται.

Νίκη κατέγραψε στην Α΄Αθηνών και ο φέρελπις υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης. Μεταξύ άλλων κατάφερε να επανεξελέξει τον Δ. Αναγνωστάκη, Πρόεδρο ΝΟΔΕ.

Άδ. Γεωργιάδης- Π. Μαρινάκης σημείωσαν νίκες

Μάχη δόθηκε και στον Βόρειο Τομέα όπου συνυπάρχουν δυνατά ονόματα. Μεταξύ αυτών του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη, του υπουργού Υγείας Άδ. Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη. Οι δύο πρώτοι μάλιστα είναι από τα πρόσωπα που παίζουν για την κούρσα της διαδοχής στο κόμμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι Αδ. Γεωργιάδης και Π. Μαρινάκης σημείωσαν νίκες σε επίπεδο Προέδρων τοπικών Οργανώσεων τουλάχιστον στις 6 από τις 14 Τοπικές.

Λιγότερα μέλη από το 2021

Στην Πειραιώς υπάρχει ικανοποίηση και από την οργάνωση των εσωκομματικών εκλογών και από την συμμετοχή σε επίπεδο μελών. «Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας» λένε κάνοντας λόγο για 122.546 ενεργά μέλη. Κανείς δεν γνώριζε μέχρι αργά τη νύχτα το ακριβές ποσοστό της συμμετοχής στις κάλπες καθώς στην καταμέτρηση μπήκαν και όσοι ψήφισαν δια ζώσης και όσοι ψήφισαν ηλεκτρονικά.

Το κόμμα επισήμως δίνει αύξηση των μελών της Ν.Δ. κατά 2.000 προσδιορίζοντας τα αντίστοιχα μέλη που εγράφησαν στο προηγούμενο τακτικό συνέδριο (2021) σε 120.000.

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι λίγο διαφορετική. Στις εσωκομματικές του 2021 τα ενεργά μέλη ήταν 135.000 και τώρα 122.546. Δηλαδή, σημειώνεται απώλεια περίπου 10.000 μελών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για επανεγγραφές των ίδιων μελών στο μεγαλύτερο ποσοστό τους.

Ικανοποίηση στην Πειραιώς

Ακόμη κι έτσι κομματικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι έχουν κάθε λόγο να χαίρονται. Ίσως επειδή και οι ίδιοι δεν περίμεναν το κόμμα στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης της Ν.Δ. και με την φθορά που έχει , να αντέχει ακόμη..

Όχι με την δυναμική που θα ήθελαν αν σκεφθεί κανείς ότι το δεξιό κοινό της Ν.Δ. νοιώθει παραγκωνισμένο και το κόμμα για πολλά χρόνια υπολειτουργεί.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και με δεδομένο ότι τον επόμενο χρόνο το κόμμα θα κληθεί να δώσει τον «νυν υπέρ πάντων αγώνα» στις εθνικές εκλογές η εικόνα που υπάρχει σε κομματικούς αξιωματούχους είναι πολύ καλύτερη από αυτήν που ανέμεναν από ένα παραμελημμένο κόμμα. Και σίγουρα καλύτερη – όπως λένε- από την εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Μεγάλο επίτευγμα θεωρούν στην Πειραιώς ότι υπήρχε προσφορά για τις 7.200 συνολικά υποψηφιότητες και τους 2.000 εθελοντές που στελέχωσαν τις εφορευτικές επιτροπές σε 233 σημεία στην χώρα και τις 1.200 κάλπες που στήθηκαν.

Τα ονόματα των 59 Προέδρων νομαρχιακών θα ανακοινωθούν την Δευτέρα το μεσημέρι με τους οργανωτές να κάνουν λόγο για συνολική ανανέωση που μπορεί να αγγίξει το 70% δεδομένου ότι κανένα στέλεχος δεν μπορεί – βάση του νέου καταστατικού- να διεκδικήσει πάνω από δύο φορές την ίδια κομματική θέση.

1,5 έσοδα μπήκαν στο ταμείο

Στα παραλειπόμενα και η μεγάλη προσέλευση σε αρκετά εκλογικά τμήματα όπου και δόθηκε μία ώρα παράταση προκειμένου να ψηφίσουν όλοι. Ανάμεσα τους εκλογικά τμήματα στην Α΄και Β΄Θεσσαλονίκης, στην Χαλκιδικη, την Αν. Αττική, την Εύβοια, την Α΄Αθηνών και την Αργολίδα.

Στα θετικά των εσωκομματικών εκλογών οι οργανωτές «πιστώνουν» και τα σημαντικά έσοδα που μπήκαν στο κόμμα από τις εγγραφές μελών. Με μέσο όρο πληρωμής ανά μέλος τα 10 ευρώ υπολογίζεται το κόμμα να έβαλε στα ταμεία του πάνω από 1,5 εκ. ευρώ.