Η κεφαλαιακή επάρκεια υπερβαίνει πλέον τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν περιοριστεί στο χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της χώρας στο ευρώ.

Η δεκαετία που πέρασε υπήρξε καθοριστική για την ελληνική οικονομία, υπογράμμισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς το προσωπικό, κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό της πορείας του θεσμού τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Όπως σημείωσε, σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων και αμφισβήτησης των θεσμών, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέμεινε πυλώνας εμπιστοσύνης και σταθερότητας, λειτουργώντας ως άγκυρα της χώρας στη ζώνη του ευρώ και ως σταθερό σημείο αναφοράς για την οικονομία, τους πολίτες, την Πολιτεία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας και της θεσμικής ανεξαρτησίας της τράπεζας. Η προσήλωση στην αποστολή της, τόσο στο εθνικό πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, αποτέλεσε το θεμέλιο για τη διασφάλιση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα της οικονομίας, υπογράμμισε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην έξοδο της χώρας από τη βαθιά κρίση, στη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και στην επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση των προγραμμάτων προσαρμογής, η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, η μείωση του δημόσιου χρέους και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αποτέλεσαν, όπως είπε, κομβικά ορόσημα που αποτυπώνουν την πρόοδο των τελευταίων ετών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη θεαματική βελτίωση των τραπεζικών μεγεθών, με την κεφαλαιακή επάρκεια να υπερβαίνει πλέον τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να έχουν περιοριστεί στο χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της χώρας στο ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η επιστροφή των τραπεζών στη διανομή μερισμάτων αποτυπώνουν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στάθηκε επίσης στον διευρυμένο ρόλο του ιδρύματος στους τομείς της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της έρευνας για την κλιματική αλλαγή και της προώθησης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, καθώς και στη συμβολή του στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού. Κλείνοντας, τόνισε ότι όλα τα επιτεύγματα είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο θεσμός θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία ενόψει και της επετείου των 100 χρόνων λειτουργίας του το 2028.