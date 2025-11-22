Επειδή τα μεγάλα project δεν γεμίζουν τις τσέπες των πολιτών, ο πρωθυπουργός -άμεσα- ποντάρει πολλά στις νέες φορολογικές ελαφρύνσεις που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2026.

Να χτίσει μία «γερή» στρατηγική ανάκαμψης επιχειρεί η κυβέρνηση. Τέτοια που να αντέχει σε μελλοντικά πολιτικά ταρακουνήματα. Είτε αφορούν υπάρχοντα μέτωπα όπως με τον αγροτικό κόσμο, την ακρίβεια , το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη είτε αφορούν εσωκομματικές αναταράξεις είτε νέα πιθανά σκάνδαλα. Και φυσικά νέα πιθανά αυτογκόλ. Τα αναχώματα έχουν στηθεί και στο Μαξίμου εύχονται να αντέξουν αυτή την φορά.

Χτίζει «αναχώματα»

Η κυβέρνηση θεωρεί καλό οιωνό την μικρή δημοσκοπική ανάκαμψη που εμφανίζει στις τελευταίες έρευνες η Ν.Δ. – κυρίως λόγω των ενεργειακών Συμφωνιών με τις ΗΠΑ- και προσπαθεί πάνω σε αυτήν να φτιάξει ένα νέο ελκυστικό αφήγημα.

Ότι η χώρα αποκτά ισχυρούς συμμάχους που μπορούν να εξισορροπήσουν την τουρκική απειλή. Φυσικά ποντάρει στην παρουσία του Αμερικανικού παράγοντα σε Αιγαίο και νοτιοανατολική Μεσόγειο είτε με την μορφή γεωτρήσεων σε θαλάσσια οικόπεδα της Ελλάδας είτε με την μορφή μεταφοράς Αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη, πάλι μέσω Ελλάδας. Αυτές τις Συμφωνίες θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση και για να μετριάσει τις αρνητικές εντυπώσεις σε μερίδα του δεξιού κοινού της αλλά και την σκληρή κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά από νυν υπουργούς και από μερίδα του Τύπου για «αστοχίες» και «αποτυχίες» σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η τσέπη του ψηφοφόρου

Κι επειδή τα μεγάλα project δεν γεμίζουν τις τσέπες των πολιτών, ο πρωθυπουργός -άμεσα- ποντάρει πολλά στις νέες φορολογικές ελαφρύνσεις που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2026. Σε έναν μήνα και κάτι από τώρα. Φυσικά και γνωρίζει ότι το όποιο ποσό που θα εξοικονομήσουν πολλά νοικοκυριά δεν συνιστά λύση στην θηριώδη ακρίβεια. Πιστεύει, ωστόσο, ότι μπορεί να μετριάσει την δυσφορία των πολιτών. Σε συνδυασμό φυσικά και με άλλες παροχές που ετοιμάζεται να δώσει ενδεχομένως την Άνοιξη και σίγουρα το φθινόπωρο του 2026.

Σε ένα ακόμη «χαρτί» που ποντάρει η κυβέρνηση και αφορά το prestige της χώρας είναι η πιθανή ανάδειξη του Κ. Πιερρακάκη σε Πρόεδρο του Eurogroup.

Το μέτωπο με τους αγρότες

Ταυτόχρονα στο Μαξίμου δίνουν αγώνα διαρκείας για να κλείσουν μία σειρά από μέτωπα που έχουν ανοίξει και την απειλούν. Όπως το μέτωπο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Τουλάχιστον μία φορά την ημέρα καλείται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να δίνει διαβεβαιώσεις ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα έχουν πληρωθεί οι προκαταβολές από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το στοίχημα είναι σαφές. Να μην κάνει η κυβέρνηση Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους της Αθήνας.

Στην ίδια λογική – του εξευμενισμού – υπόσχεται και νέες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς.

Η απειλή νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τον άφαντο «Φραπέ» ανοίγει ο δρόμος και για άλλους κρίσιμους μάρτυρες να αρνηθούν να καταθέσουν στην εξεταστική. Και η κυβέρνηση θα είχε κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί – υπό προϋποθέσεις - να κοπάσει η θύελλα από τις κατηγορίες περί «γαλάζιου» σκανδάλου αν δεν υπήρχε στον ορίζοντα ο κίνδυνος να ξαναπάρει φωτιά το πολιτικό σύστημα από τον πιθανό ερχομό μιας νέας δικογραφίας πριν από τις γιορτές.

Και μπορεί η κυβέρνηση ούτε να επιβεβαιώνει αλλά και ούτε να διαψεύδει ένα τέτοιο σενάριο , όμως, στο παρασκήνιο προετοιμάζεται για μια νέα αναμέτρηση με το σκάνδαλο.

Αλλά και το μέτωπο των Τεμπών δύσκολα θα κλείσει δεδομένου ότι από τον Φεβρουάριο ξεκινάει η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο 57 νέων ψυχών. Γεγονός που σημαίνει ότι η τραγωδία θα επανέλθει στην επικαιρότητα, αν δεν την μονοπωλήσει.