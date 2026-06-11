Πόσοι από τους νικητές των τριών τελευταίων Μουντιάλ παραμένουν ενεργοί στις εθνικές τους ομάδες;

Η αναμονή έλαβε τέλος και το Μουντιάλ επιστρέφει σήμερα (11/06) στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Για πρώτη φορά στην ιστορία, στην διοργάνωση συμμετέχουν 48 ομάδες, σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο διαφέρει σημαντικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει.

Το Μουντιάλ 2026 φέρνει ξανά στο προσκήνιο ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη κατακτήσει την κορυφή του κόσμου με τις εθνικές τους ομάδες. Παρά το πέρασμα των χρόνων και την ανανέωση των ρόστερ, ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές των θριάμβων της Γερμανίας το 2014, της Γαλλίας το 2018 και της Αργεντινής το 2022 εξακολουθούν να αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο και αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη διοργάνωση.

Γερμανία 2014

12 χρόνια πριν, στα γήπεδα της Βραζιλίας, η Γερμανία κατέκτησε το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Αργεντινή. Μάριο Γκέτσε, Μίροσλαβ Κλόζε, Τόνι Κρος, Φίλιπ Λαμ είναι μερικά από τα ονόματα που ήταν μέλη της «χρυσής» Γερμανίας του 2014.

Τον χρόνο ωστόσο κανείς δεν τον νικάει. Από την Γερμανία του 2014, ο μόνος που βρίσκεται στο ρόστερ της «Μάνσαφτ» για το 2026 είναι ο Μάνουελ Νόιερ. Ο 40χρονος θρύλος της Μπάγερν Μονάχου και του γερμανικού ποδοσφαίρου κάνει το last dance του στα Παγκόσμια Κύπελλα, με τη Γερμανία να στοχεύει ψηλά σε μία ακόμη διοργάνωση.

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Γαλλία 2018

Η Γαλλία κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία το 2018, επικρατώντας με 4-2 του αουτσάιντερ Κροατίας στον τελικό. Από τους 23 της Ρωσίας, στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής βρίσκονται μόλις πέντε. Ο λόγος για τους Ουσμάν Ντεμπελέ, Κιλιάν Εμπαπέ, Λούκας Ερνάντεζ και Ενγκολό Καντέ.

Ο τεχνικός της Γαλλίας, Ντιντιέρ Ντεσάμπς, θα κάτσει για τελευταία φορά σε πάγκο Μουντιάλ με τους «τρικολόρ», έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο και σαν παίκτης και σαν προπονητής.

Αργεντινή 2022

Ο Λιονέλ Μέσι αναζητούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο στην πλούσια συλλογή του, τρόπαιο το οποίο πρόσθεσε εν τέλει στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Η «Αλμπισελέστε» υπέταξε τη Γαλλία σε έναν τελικό για «γερά νεύρα» κατακτώντας την κορυφή του κόσμου για τρίτη φορά μετά το 1978 και το 1986.

Στο φετινό Μουντιάλ, το σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι αποτελείται από 17 πρωταθλητές κόσμου, με στόχο το back-to-back. Πιο συγκεκριμένα, το ρόστερ των ήδη πρωταθλητών της Αργεντινής αποτελείται από τους Εμιλιάνο Μαρτίνεζ, Χερόνιμο Ρούλι, Τιάγκο Αλμάδα, Χούλιαν Άλβαρεζ, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Ένζο Φερνάντεζ, Αλέξις ΜακΆλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνεζ, Λισάντρο Μαρτίνεζ, Λιονέλ Μέσι, Ναούελ Μολίνα, Γκονζάλο Μοντιέλ, Νίκολας Οταμέντι, Εζέκιελ Παλάσιος, Λεάντρο Παρέδες, Κριστιάν Ρομέρο και Νίκολας Ταλιαφίκο.