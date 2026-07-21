Χιλιάδες οικογένειες θα λάβουν voucher για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Μέσω του προγράμματος, χιλιάδες οικογένειες θα λάβουν voucher για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε στις 18 Ιουλίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 5 Αυγούστου 2026, ενώ η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του αιτούντος. Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, της ΔΥΠΑ, του Μητρώου Πολιτών και της ΗΔΙΚΑ, ωστόσο οι γονείς οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά την ορθότητά τους πριν από την οριστική υποβολή.

Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος:

20 έως 21 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4 και 5.

22 έως 23 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8 και 9.

24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου: Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους ΑΦΜ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΕΤΑΑ, οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων θα ανακοινωθούν στις 10 Αυγούστου, θα ακολουθήσει η περίοδος ενστάσεων από 11 έως 13 Αυγούστου, ενώ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων θα δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, καθώς μόνο οι οριστικοποιημένες αιτήσεις αξιολογούνται.

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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

- να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του αιτούντος,

- να έχουν υποβάλει και εκκαθαρίσει τη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025,

- να ελέγξουν ότι εμφανίζονται σωστά όλα τα παιδιά στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

- να επιβεβαιώσουν ότι έχουν δηλωθεί σωστά οι ΑΜΚΑ των παιδιών,

- να επισυνάψουν σε μορφή PDF όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να αντληθούν αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα,

- να οριστικοποιήσουν την αίτηση πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Η ΕΕΤΑΑ επισημαίνει ότι αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν εξετάζονται και δεν μοριοδοτούνται.

Πώς γίνεται η μοριοδότηση

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται σε δύο άξονες: στο οικογενειακό εισόδημα και στα κοινωνικά κριτήρια.

Για το εισοδηματικό κριτήριο εφαρμόζεται συγκεκριμένος μαθηματικός τύπος:

Μόρια = 90 – (Ε - Π) / 500

όπου:

Ε είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025.

Π αντιστοιχεί σε 500 ευρώ για κάθε παιδί ηλικίας έως 12 ετών. Το ίδιο ποσό υπολογίζεται και για κάθε παιδί ή άτομο με αναπηρία άνω των 12 ετών.

Όσο χαμηλότερο είναι το οικογενειακό εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια συγκεντρώνει ο δικαιούχος. Αν από τον υπολογισμό προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα, η βαθμολογία στο εισοδηματικό κριτήριο είναι μηδενική.

Τα κοινωνικά κριτήρια

Πέρα από το εισόδημα, προβλέπεται επιπλέον μοριοδότηση για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες.

Ειδικότερα χορηγούνται:

- 50 μόρια για τα παιδιά που ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες.

- 50 μόρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

- 30 μόρια όταν ένας ή και οι δύο γονείς είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Η μοριοδότηση παραμένει συνολικά 30 μόρια ανεξάρτητα αν είναι άνεργος ο ένας ή και οι δύο γονείς.

- 30 μόρια όταν ένας γονέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 35%.

- 30 μόρια όταν υπάρχει αδελφός ή αδελφή με αναπηρία 35% και άνω, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αδελφών με αναπηρία.

Η συνολική βαθμολογία κάθε αίτησης προκύπτει από το άθροισμα των μορίων του εισοδηματικού κριτηρίου και των κοινωνικών κριτηρίων.

Εισοδηματικά όρια

Για τη χορήγηση πλήρους voucher ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Συγκεκριμένα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, τις 30.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά, τις 33.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και τις 36.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε παιδιά. Για ορισμένες κατηγορίες δομών προβλέπεται και voucher μειωμένης αξίας με υψηλότερα εισοδηματικά όρια, ενώ οι οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συμμετέχουν χωρίς εισοδηματικό περιορισμό για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δομών.

Τι ισχύει στις ισοβαθμίες

Εάν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν την ίδια συνολική βαθμολογία, προτεραιότητα έχει εκείνος που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια από το εισοδηματικό κριτήριο. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εξετάζονται τα κοινωνικά κριτήρια. Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, η τελική σειρά καθορίζεται μέσω ειδικού αλγορίθμου που βασίζεται στα ψηφία του ΑΦΜ κάθε αιτούντος, ώστε να προκύπτει μοναδική σειρά κατάταξης.

Η ΕΕΤΑΑ θα χορηγήσει τα voucher με βάση τη σειρά μοριοδότησης και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς καλούνται να ελέγξουν σχολαστικά τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τους πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, καθώς ακόμη και μία παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη ή απώλεια πολύτιμων μορίων.