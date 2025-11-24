Το Edgecumbe Solar Farm θα παράγει περίπου 238 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.

Η Metlen, μέσω του Τομέα Renewables & Energy Transition Platform, αναδείχθηκε ανάδοχος για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 136 MW για τη Genesis Energy, έναν από τους μεγαλύτερους ολοκληρωμένους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη Νέα Ζηλανδία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Edgecumbe Solar Farm θα παράγει περίπου 238 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, ποσότητα που επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών περίπου 29.800 νοικοκυριών. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, με στόχο την έναρξη παραγωγής στα μέσα του 2027.

Με αυτή τη συνεργασία, η Metlen ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστος διεθνής εταίρος στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Νέας Ζηλανδίας. Η υλοποίηση του Edgecumbe Solar Farm αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την παρουσία της εταιρείας στη χώρα, επιβεβαιώνοντας την τεχνογνωσία και την ικανότητά της στην ανάπτυξη σύνθετων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.