Στη διεκδίκηση του μεγαλύτερου χυτηρίου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει ο ελληνικός όμιλος Metlen, καταθέτοντας μη δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque Industries France SAS, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου ενδιαφέροντος, καθώς κολοσσοί του κλάδου όπως η Rio Tinto και η Glencore έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον, σε μία διαδικασία που παραμένει ιδιωτική και άκρως ανταγωνιστική.

Η American Industrial Partners LP, η οποία απέκτησε τον έλεγχο της Aluminium Dunkerque το 2021 μέσω αγοράς μη εξυπηρετούμενου χρέους που σχετιζόταν με το εργοστάσιο, εξετάζει πλέον την πώλησή του. Η ανάκαμψη των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας και η πρόσφατη μακροπρόθεσμη συμφωνία με την Electricité de France για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύουν τη βιωσιμότητα του χυτηρίου και καθιστούν την επένδυση ιδιαίτερα ελκυστική.

Το εργοστάσιο της Dunkerque παράγει ετησίως περίπου 300.000 τόνους αλουμινίου και καταγράφει κύκλο εργασιών άνω των 800 εκατ. ευρώ, ενώ αποτελεί βασικό προμηθευτή για την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές και τη συσκευασία. Παρά τη μείωση της ζήτησης λόγω της υποτονικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής δραστηριότητας, οι τιμές του αλουμινίου έχουν ενισχυθεί πάνω από 10% φέτος στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, βελτιώνοντας το επενδυτικό κλίμα γύρω από τον κλάδο.

Πέρα από την πώληση, η AIP εξετάζει και το ενδεχόμενο εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο, με το Euronext να βρίσκεται μεταξύ των πιθανών επιλογών. Σύμφωνα με το Bloomberg, τη διαδικασία συμβουλεύουν οι Goldman Sachs, Societe Generale και Messier & Associés, χωρίς ωστόσο οι εμπλεκόμενες πλευρές να σχολιάζουν τις εξελίξεις.

