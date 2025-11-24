Η κίνηση της Diana έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυλαγορά του ξηρού φορτίου παραμένει ισχυρή, αλλά με ενδείξεις πιθανής επιβράδυνσης το 2026.

Η Diana Shipping της Σεμίραμις Παληού κατέθεσε επίσημη πρόταση εξαγοράς της Genco Shipping & Trading, προσφέροντας 20,60 δολάρια ανά μετοχή, τίμημα που αντιστοιχεί σε premium 15% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της περασμένης Παρασκευής στη Νέα Υόρκη. Η προσφορά κινείται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο δεκαετίας για τη μετοχή της αμερικανικής εταιρείας μεταφοράς ξηρού φορτίου και έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στον κλάδο.

Η Diana, η οποία εμφανίστηκε ως μέτοχος της Genco τον Ιούλιο και σήμερα κατέχει το 14,8% του μετοχικού κεφαλαίου, είχε καταστήσει σαφές το ενδιαφέρον της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προσφορά ενσωματώνει premium 21% σε σχέση με την τιμή της 17ης Ιουλίου —όταν αποκαλύφθηκε το αρχικό ενδιαφέρον— και 23% σε σύγκριση με τον μέσο σταθμισμένο όρο των τελευταίων 30 και 90 ημερών.

Η μετοχή της Genco αντέδρασε άμεσα στην είδηση, καταγράφοντας άνοδο κοντά στο 7% και φτάνοντας τα 19,14 δολάρια. Παράλληλα, η αγορά δεν αιφνιδιάστηκε από την κίνηση, καθώς η συσσώρευση ποσοστού από τη Diana το προηγούμενο διάστημα θεωρήθηκε προάγγελος μιας πιθανής στρατηγικής κίνησης.

Η Παληού τόνισε ότι η ενοποίηση των στόλων των δύο εταιρειών θα δημιουργήσει ισχυρότερο, πιο ευέλικτο σχήμα με μεγαλύτερη λειτουργική μόχλευση, σε μια συγκυρία που θεωρείται ευνοϊκή για τη ναυλαγορά των bulk carriers. Η Genco, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη μεταφορά ξηρού φορτίου και εφαρμόζει πολιτική διανομής μερισμάτων, είχε υιοθετήσει από τον Οκτώβριο μέτρα περιορισμού εισόδου νέων μεγάλων μετόχων. Τον Νοέμβριο προχώρησε σε αυστηροποίηση του ορίου συμμετοχής για μη ενεργητικούς επενδυτές, μειώνοντάς το στο 10%, εξαιρώντας ωστόσο τη Diana, η οποία διατήρησε το ποσοστό της, ενώ η εταιρεία είχε δηλώσει ότι δεν θα παρεμποδίσει συμφέρουσες προσφορές προς όφελος των μετόχων.

Η κίνηση της Diana έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυλαγορά του ξηρού φορτίου παραμένει ισχυρή, αλλά με ενδείξεις πιθανής επιβράδυνσης το 2026. Η πρόταση τοποθετείται έτσι εγκαίρως σε ένα περιβάλλον όπου οι αποτιμήσεις του κλάδου παραμένουν υψηλές, ενώ αυξάνονται τα σημάδια συγκέντρωσης της αγοράς. Παράλληλα, το προσφερόμενο τίμημα αναμένεται να λειτουργήσει ως βάση για πιθανή διαπραγμάτευση, με την αγορά να θεωρεί πιθανή την εμφάνιση αιτημάτων για βελτίωση των όρων από τους μετόχους της Genco.