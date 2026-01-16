Οι τυχεροί μαθητές που γλιτώνουν τουλάχιστον μια μέρα μαθημάτων και εξτρά ξεκούραση τον Γενάρη.

Ο Γενάρης μπορεί να φημίζεται για την επιστροφή στη ρουτίνα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς , όχι όμως και για τις σχολικές του αργίες. Μετά την επιστροφή στα θρανία στις 8 Ιανουαρίου, το κουδούνι χτυπά κανονικά κάθε μέρα στα σχολεία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων… γιατί κάποιοι μαθητές θα χαμογελάσουν λίγο παραπάνω λόγω της γιορτής του πολιούχου της πόλης τους που συνοδεύεται με κλειστά σχολεία και «ανάσα» από την ρουτίνα του διαβάσματος.

Οι «τυχεροί» του Ιανουαρίου: Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία την επόμενη εβδομάδα

Όπου υπάρχει πολιούχος Άγιος, υπάρχει και αργία! Έτσι την προσεχή Τρίτη 20 Ιανουαρίου οι μαθητές στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας λένε «όχι» στα μαθήματα λόγω της γιορτής του Αγίου Ευθυμίου ενώ την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στο Λιτόχωρο Πιερίας, η γιορτή του Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω κλείνει τα σχολεία και επειδή φέτος «πέφτει» Παρασκευή, χαρίζει και ένα ωραιότατο τριήμερο.

Και οι Τρεις Ιεράρχες;

Παλαιότερα η γιορτή των Τριών Ιεραρχών ήταν συνώνυμο σχολικής αργίας και χάριζε στους μαθητές ξεκούραση και διάλλειμα από το διάβασμα. Πλέον όμως τα πράγματα άλλαξαν. Η 30ή Ιανουαρίου δεν είναι σχολική αργία και τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, λειτουργούν κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Βέβαια, η μέρα δεν περνά απαρατήρητη καθώς γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις και εκκλησιασμός, αλλά κατά τα άλλα το ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται κανονικά. Ναι, φέτος «πέφτει» Παρασκευή, αλλά μάθημα έχει!

Ο Γενάρης δεν είναι ο μήνας των αργιών, όμως για κάποιους μαθητές κρύβει μικρά bonus ξεκούρασης. Οι υπόλοιποι; Υπομονή μέχρι την επόμενη σχολική ανάπαυλα.