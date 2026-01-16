Τι θα ισχύσει στα σχολεία της Αττικής λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ.

Με αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και στο σχόλασμα θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, λόγω της στάσης εργασίας που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ. Η κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και αναμένεται να επηρεάσει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Αττική.

Στη στάση εργασίας συμμετέχουν νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:30, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών αναμένεται να προκαλέσει ανακατατάξεις κυρίως στο δεύτερο μισό της σχολικής ημέρας.

Στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόωρο σχόλασμα, ενώ ιδιαίτερα επηρεασμένη ενδέχεται να είναι και η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, καθώς έχει κηρυχθεί στάση εργασίας και για αυτό. Σε αρκετά σχολεία το ολοήμερο μπορεί να μην λειτουργήσει καθόλου, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Αντίστοιχες αλλαγές αναμένονται και σε Γυμνάσια και Λύκεια. Για τις ώρες που οι καθηγητές θα συμμετέχουν στη στάση εργασίας θα υπάρχουν κενά στο πρόγραμμα, ενώ σε περίπτωση συνεχόμενων κενών οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα, κατόπιν απόφασης της διεύθυνσης του σχολείου.

Οι γονείς ιδίως της Πρωτοβάθμιας καλούνται να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, ώστε να γνωρίζουν έγκαιρα τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα και την ώρα αποχώρησης των μαθητών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ 3/2: Η ανακοίνωση

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε την πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας την Τρίτη, 3 του Φλεβάρη, από τις 12:00 έως 15.00 για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30μμ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού. Στη συγκέντρωση θα πάρουν μέρος και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών αφενός μεν για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, αφετέρου δε για τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ. Καλούμε τις Ομοσπονδίες μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.