Η Ελλάδα βασικός προμηθευτής και διαμετακομιστής φυσικού αερίου προς την Ουκρανία.

Η συμφωνία της ΔΕΠΑ με τη Naftogaz εκτιμάται ότι θα αποφέρει σχετικά μικρό οικονομικό όφελος για την ελληνική εταιρεία, με τα έσοδα για τον Δεκέμβριο να υπολογίζονται μεταξύ 1 και 3 εκατ. ευρώ. Εφόσον οι ροές συνεχιστούν καθ’ όλη τη χειμερινή περίοδο Δεκέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026, το συνολικό όφελος θα μπορούσε να διαμορφωθεί από 4 έως 12 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τα περιθώρια κερδοφορίας και τον βαθμό αξιοποίησης της δεσμευμένης δυναμικότητας.

Τα παραπάνω μεγέθη στηρίζονται στη χθεσινή δημοπρασία των διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας, όπου δεσμεύτηκαν 13,68 GWh ημερησίως – σχεδόν το 60% της διαθέσιμης δυναμικότητας για τον Δεκέμβριο, έναντι μόλις 30% στην προηγούμενη διαδικασία.

Τη μερίδα του λέοντος εξασφάλισε η ΔΕΠΑ, δεσμεύοντας πάνω από 10 GWh ημερησίως και ενισχύοντας έτσι τη θέση της στον Κάθετο Διάδρομο, καθιστώντας την Ελλάδα βασικό προμηθευτή και διαμετακομιστή φυσικού αερίου προς την Ουκρανία.

Το αέριο θα εισέρχεται στο ελληνικό σύστημα μετά την αεριοποίηση στην Αλεξανδρούπολη και θα κατευθύνεται προς την Ουκρανία μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, στο πλαίσιο τριγωνικής συναλλαγής όπου το LNG αγοράζεται από την Atlantic See, πωλείται στη ΔΕΠΑ και στη συνέχεια παραδίδεται στη Naftogaz.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς και τα συνήθη περιθώρια χονδρικής στο LNG, το συνολικό εμπορικό κέρδος της Atlantic See για την ίδια περίοδο θα μπορούσε να ανέλθει σε 2–6 εκατ. ευρώ, ποσό που κατανέμεται σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής. Έτσι, η Aktor Energy, που κατέχει το 60%, θα μπορούσε να αποκομίσει 1,2–3,6 εκατ. ευρώ, ενώ η ΔΕΠΑ, με ποσοστό 40%, αναμένεται να ωφεληθεί με 0,8–2,4 εκατ. ευρώ από το σκέλος της Atlantic-See.