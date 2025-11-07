Έγκριση δύο νέων διασυνοριακών προϊόντων δυναμικότητας ζητούν ο ΔΕΣΦΑ και πέντε διαχειριστές.

Σε μια κίνηση που στοχεύει να ενισχύσει τη διασυνδεσιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ο ΔΕΣΦΑ και πέντε διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τον Διαχειριστή του αγωγού Ελλάδας -Βουλγαρίας (ICGB) υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, ζητώντας την έγκριση δύο νέων διασυνοριακών προϊόντων δυναμικότητας. Τα Route 2 και Route 3 αποτελούν νέες διαδρομές μεταφοράς φυσικού αερίου, σχεδιασμένες για να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο Route 1, το οποίο ήδη προσφέρεται στην αγορά.

Η πρωτοβουλία υπεγράφη στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών από ΗΠΑ, Ελλάδα, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία και Ρουμανία. Οι διαχειριστές ζητούν από τις ρυθμιστικές αρχές την έγκριση ώστε τα νέα προϊόντα διασυνοριακής δυναμικότητας να είναι διαθέσιμα έως τον Απρίλιο του 2026 και να δημοπρατούνται παράλληλα με τα ήδη υπάρχοντα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και την ευελιξία στην αγορά.

Καίρια παράμετρος της συμφωνίας αποτελεί η δέσμευση όλων των συμμετεχόντων να εφαρμόσουν σημαντικές εκπτώσεις, από 25% έως 50%, στα τιμολόγια των σημείων διασύνδεσης. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η χρήση της νέας δυναμικότητας από τους εμπορικούς παίκτες και να καταστούν πιο ελκυστικές οι διαφοροποιημένες ροές φυσικού αερίου μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο και τον Διαδρόμο Trans-Balkan. Η συντονισμένη μείωση τιμολογίων εκτιμάται ότι θα περιορίσει τον κίνδυνο εφοδιαστικών διαταραχών, θα διευκολύνει την απρόσκοπτη παράδοση φυσικού αερίου προς την Ουκρανία και θα μεγιστοποιήσει τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών.

Τα δύο νέα προϊόντα διαδρομών αξιοποιούν τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τις υποδομές LNG, συμπεριλαμβανομένων της Ρεβυθούσσας και του νέου FSRU Αλεξανδρούπολης. Το Route 2 θα ξεκινά από το σημείο Αμφιτρίτη στο ελληνικό δίκτυο, διασχίζοντας τον αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (ICGB), ενώ το Route 3 θα έχει αφετηρία το σημείο σύνδεσης του ICGB με τον TAP, ακολουθώντας στη συνέχεια τη διαδρομή του Trans-Balkan έως την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους Διαχειριστές, η ταχεία έγκριση των Route 2 και Route 3 ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της ΕΕ για διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών εφοδιασμού, μειώνοντας περαιτέρω την εξάρτηση των χωρών της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι νέες δυνατότητες αναμένεται να ενισχύσουν τη ροή LNG προς την Ουκρανία και να προσφέρουν στους προμηθευτές περισσότερες επιλογές δρομολόγησης, εδραιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής ενεργειακής πύλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.