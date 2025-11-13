Το ενδιαφέρον του Χάρη Καρώνη για τη Snappi, το Vel Investment Fund, ο Πρόεδρος και οι δύο holding, τα τιμολόγια του ΔΕΣΦΑ και «πάτησε» Ελλάδα η HD Korea Shipbuilding

Ο Χάρης Καρώνης και η Snappi

Η στήλη πληροφορείται πως ο Χάρης Καρώνης, ιδρυτής και επικεφαλής της Viva Wallet, παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από τη ψηφιακή τράπεζα Snappi, η οποία αποτελεί την πρώτη ελληνική neobank αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Αντιλαμβανόμαστε πως το ενδιαφέρον Καρώνη δεν έχει να κάνει απλά με τον ανταγωνισμό και το business model της neobank, το 55% της οποίας ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς και το 45% στη Natech. Όπως μας μεταφέρθηκε, ο fintech επιχειρηματίας βλέπει στην Snappi, ότι έβλεπε και στην Praxia Bank, την οποία απέκτησε η Viva Wallet το 2022, από το fund Atlas Capital του Μπομπ Ντάιμοντ , αποκτώντας την τραπεζική της άδεια. Εκείνη η κίνηση άνοιξε τον δρόμο για τη μετατροπή της Viva σε πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό ίδρυμα, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και επιταχύνοντας την επέκτασή της στην Ευρώπη. Η Snappi όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «τράπεζα κέλυφος», όπως η Praxia Bank . Διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 58,7 εκατ. ευρώ, έχει πίσω της τις ισχυρές πλάτες της Τράπεζας Πειραιώς, γεγονός που της εξασφαλίζει σημαντική κεφαλαιακή σταθερότητα και θεσμική στήριξη. Ενδεικτικά, παρά τις ζημιές ύψους 8 εκατ. ευρώ που κατέγραψε το 2024, ήδη δρομολογεί επιθετικό marketing ανακοινώνοντας προ ημερών στρατηγική συνεργασία με τη Stoiximan Greek Basketball League (GBL), σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εμπορικής και επικοινωνιακής της παρουσίας στην ελληνική αγορά. Αυτό που διαφαίνεται, ωστόσο, είναι πως ο Χάρης Καρώνης έχει αρχίσει να διευρύνει το πεδίο των ενδιαφερόντων του, καθώς η λήξη – από την 1η Σεπτεμβρίου – των ρητρών περιορισμού ανταγωνισμού στη σύμβαση μετόχων της Viva Bank του έχει προσφέρει περισσότερη ευελιξία. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να του επιτρέπει να εξετάζει εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές.

Νέα εταιρεία από τον Κώστα Βελάνη

Το κυπριακό fund του Κώστα Βελάνη, το Vel Investment Fund AIFLNP VCIC Limited, προχώρησε χθες στη σύσταση της εταιρείας Sea Pulse Estate Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ. Η Sea Pulse θα έχει ως κύρια δραστηριότητα την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ το καταστατικό της περιλαμβάνει ευρύ φάσμα συναφών δραστηριοτήτων, όπως κατασκευαστικές εργασίες οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και λειτουργία ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων.

Κεμπαπτζίδικον ο Πρόεδρος

Δύο νέες εταιρείες με αντικείμενο δραστηριότητας τις επενδύσεις και τη διαχείριση εταιρικών συμμετοχών, ίδρυσαν οι επιχειρηματίες Ιάσωνας και Βασίλης Τσαρούχας, οι ιδιοκτήτες της γνωστής αλυσίδας Κεμπαπτζίδικον ο Πρόεδρος. Πρόκειται για τις εταιρείες BMX Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και ARGO Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η BMX Holding, με διαχειριστή τον Βασίλη Τσαρούχα, ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 24,4 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε είδος μέσω μεταβίβασης 400 μετοχών αποτιμηθείσας αξίας ίσης με το εταιρικό κεφάλαιο. Η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στους τομείς της διαχείρισης χαρτοφυλακίου (holding), της αγοράς και πώλησης ακινήτων, καθώς και της εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Αντίστοιχα, η ARGO Holding, με διαχειριστή τον Ιάσονα Τσαρούχα ιδρύθηκε με εταιρικό κεφάλαιο 6,1 εκατ. ευρώ, επίσης εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο σε είδος.

Τα τιμολόγια του ΔΕΣΦΑ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε σε νέα τροποποίηση του Κανονισμού για τη Μεθοδολογία του Απαιτούμενου Εσόδου και των Τιμολογίων του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ). Κεντρικό στοιχείο της απόφασης αποτελεί η θέσπιση ενός νέου μηχανισμού «απολογιστικής κοινωνικοποίησης» (ex post) για το κόστος της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα. Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας» για τα έσοδα του τερματικού, επιτρέποντας την επιμερισμένη κάλυψη ενδεχόμενων υπο-ανακτήσεων του κόστους από τους χρήστες του συστήματος μεταφοράς, μέσω ειδικής χρέωσης στα σημεία εξόδου. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις υπερ-ανάκτησης προβλέπεται επιστροφή μέρους των εσόδων στους ίδιους χρήστες, μειώνοντας τις σχετικές χρεώσεις. Στόχος του μηχανισμού είναι να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της υποδομής της Ρεβυθούσας και τη σταθερότητα των τιμολογίων, περιορίζοντας τον κίνδυνο αιφνίδιων αυξομειώσεων. Η κοινωνικοποίηση θα εφαρμόζεται με διαφάνεια και μόνο σε περιπτώσεις όπου το απαιτούμενο έσοδο της εγκατάστασης δεν μπορεί να ανακτηθεί από την αγορά, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η Ρεβυθούσα θα παραμένει διαθέσιμη και λειτουργική, ιδίως σε περιόδους κρίσης ή αυξημένης ενεργειακής ζήτησης. Με βάση τη νέα μεθοδολογία, σε χρονιές που τα πραγματικά έσοδα του τερματικού υπολείπονται του απαιτούμενου, το έλλειμμα θα κατανέμεται στους χρήστες του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου. Αντίστροφα, όταν υπάρχει υπερ-ανάκτηση, οι χρήστες θα επωφελούνται μέσω μειωμένων χρεώσεων. Ο μηχανισμός μπορεί, εφόσον εγκριθεί, να επεκταθεί και στους χρήστες των διεθνών διασυνδέσεων, καθώς και αυτοί ωφελούνται από τη λειτουργία της Ρεβυθούσας. Η κοινωνικοποίηση θα εφαρμόζεται με χρονική υστέρηση δύο ετών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα πλήρη δεδομένα της εκάστοτε χρήσης.

Η Aegis Nutrition

Μια νέα εταιρεία στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής ίδρυσε ο Παναγιώτης Νίκας. Πρόκειται για την Aegis Nutrition Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία συστάθηκε από την Nikpan Investments Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής, διαιτητικών τροφών και ειδών διατροφής ειδικής κατηγορίας, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η HD Korea Shipbuilding

Προσωρινή άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα έλαβε η κορεατική εταιρεία HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd, ένας από τους μεγαλύτερους ναυπηγοκατασκευαστικούς ομίλους διεθνώς, στον οποίο η Hyundai Heavy Industries Holdings διαθέτει το 35,05%. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στη ναυπήγηση, επισκευή και πώληση πλοίων, καθώς και στην κατασκευή εξαρτημάτων και μεταλλικών προϊόντων, θα λειτουργεί στην Ελλάδα αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και μάρκετινγκ προς τα κεντρικά της στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τους όρους της άδειας, το ελληνικό γραφείο της HD Korea Shipbuilding θα πρέπει, μετά την πάροδο δώδεκα μηνών, να απασχολεί τουλάχιστον τέσσερα άτομα προσωπικό, εκ των οποίων ένα μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης, και να διατηρεί ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 100.000 ευρώ.