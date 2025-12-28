«Υποψήφιος πρωθυπουργός δεν είμαι εγώ, αλλά οι αρχηγοί των κομμάτων», διαμηνύει - Δεν θα είναι στο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Διαψεύδει ο Ευάγγελος Βενιζέλος ότι του έγινε πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ελπίζω οι ειδικοί του «πολιτικού ψυχολογισμού», που λένε ότι ασκώ κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αθέτησε τη δέσμευσή του να με προτείνει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να μπουν στον κόπο να ρωτήσουν τον ίδιο αν αληθεύει η ιστορία», δηλώνει χαρακτηριστικά στη Δήμητρα Κρουστάλλη στο «Βήμα» της Κυριακής.

Απαντά, επίσης, σε εκείνους που τον κατηγορούν ότι ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, γιατί έχει ως στόχο να είναι πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας αντί του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Υποψήφιος πρωθυπουργός δεν είμαι εγώ, αλλά οι αρχηγοί των κομμάτων», διαμηνύει.

Τέλος, είναι κατηγορηματικός, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Είναι, πάντως, εντυπωσιακό πώς κάποιοι επιχειρούν να διαβάλλουν έναν άνθρωπο που χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε η διακυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου 2012-15, μόνο και μόνο για να μην απαντούν επί της ουσίας στα όσα λέει!

Β.Σκ.