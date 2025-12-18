Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 1,4% για το 2025, στο 1,2% για το 2026 και στο 1,4% για το 2027.

Αμετάβλητα διατήρησε τα τρία βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2025, στο 1,9% το 2026, στο 1,8% το 2027 και στο 2,0% το 2028. Όσον αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, προβλέπεται να ανέλθει στο 2,4% το 2025, να υποχωρήσει στο 2,2% το 2026, στο 1,9% το 2027 και να επανέλθει στο 2,0% το 2028.

Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων για το 2026 είναι ανοδική, κυρίως λόγω της εκτίμησης ότι ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες θα αποκλιμακωθεί με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τις προηγούμενες προβολές.

Θετικότερη εμφανίζεται και η εικόνα για την οικονομική ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ, η οποία αναμένεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι εκτιμάτο τον Σεπτέμβριο, κυρίως χάρη στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 1,4% για το 2025, στο 1,2% για το 2026 και στο 1,4% για το 2027, ενώ προβλέπεται να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και το 2028.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε τη δέσμευσή του να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία. Οι αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, χωρίς εκ των προτέρων δέσμευση για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Όπως διευκρινίστηκε, οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα εξαρτώνται από την αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των κινδύνων που τις περιβάλλουν, λαμβάνοντας υπόψη τα εισερχόμενα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά στοιχεία, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και τον βαθμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παραμένουν αμετάβλητα στο 2,00%, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα. Παράλληλα, τα χαρτοφυλάκια των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού APP και PEPP συνεχίζουν να μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε ακόμη ότι παραμένει έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα διαθέσιμα μέσα εντός των ορίων της εντολής του, ώστε να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών και την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το Transmission Protection Instrument παραμένει διαθέσιμο για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων και άτακτων εξελίξεων στις αγορές που θα μπορούσαν να απειλήσουν σοβαρά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ.