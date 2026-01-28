Αυξημένη μεταβλητότητα για 62 ημέρες στο Χρηματιστήριο, εκτιμήτρια τέχνης στο Μαξίμου, η Bally’s Intralot, η Motor Oil και το ΔΑΑ και σε «safe mode» η Euroxx Χρηματιστηριακή

Τα βλέμματα σε MSCI και πέντε μετοχές.

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026, δηλαδή σε 62 ημέρες από σήμερα, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση της MSCI για την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς, η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναμένεται να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την προεξόφληση του σεναρίου αυτού, αλλά και από τις επιμέρους αβεβαιότητες που το συνοδεύουν. Καθώς ήδη το Χρηματιστήριο έχει ανέλθει σε υψηλά 16 ετών οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά κάθε νέο σχόλιο, δημοσίευμα και ανάλυση για να αξιολογήσουν την πιθανότητα θετικής έκβασης. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μετοχές που θα μπορούσαν να επηρεαστούν περισσότερο είναι κυρίως η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και ο ΟΠΑΠ, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο εν δυνάμει νέο δείκτη των Ανεπτυγμένων Αγορών και συνεπώς θα δεχθούν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιακών ροών. Η προσδοκία μελλοντικών εισροών από θεσμικούς επενδυτές και παθητικά κεφάλαια μπορεί να στηρίξει τις αποτιμήσεις, ωστόσο η απουσία άμεσων και απτών ροών έως την τελική απόφαση της MSCI είναι πιθανό να περιορίσει τις έντονες ανοδικές κινήσεις και να οδηγήσει σε συχνές κατοχυρώσεις κερδών. Σε αυτό το πλαίσιο, η αγορά αναμένεται να κινείται περισσότερο με όρους «σεναρίων» παρά με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη, καθώς κάθε ένδειξη για την έκβαση της διαβούλευσης ή για το τελικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της αναβάθμισης θα επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των επενδυτών. Θετική προσδοκία εισροών από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές θα ενισχύει τη ζήτηση σε τίτλους που προβλέπεται να μπουν στους δείκτες των Ανεπτυγμένων Αγορών. Αβεβαιότητα για τις τελικές ρυθμίσεις και κριτήρια εφαρμογής — και ιδίως η συζήτηση για τον κανόνα επιμονής μεγέθους και ρευστότητας — θα κρατά σφιχτές τις αποτιμήσεις και θα περιορίζει ανοδικά «βραχυχρόνιες υπερβολές».

Δύο σενάρια

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η προοπτική της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις Ανεπτυγμένες Αγορές έχει δύο όψεις, με την πρώτη να συνδέεται με τη «σκληρή» μηχανική των δεικτών και τη δεύτερη με τη δυναμική της επενδυτικής ψυχολογίας. Όπως επισημαίνουν, το ενδεχόμενο περιορισμένου βάρους της Ελλάδας στον MSCI Europe και οι πιθανές καθαρές εκροές κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. δολαρίων απορρέουν από τον τρόπο λειτουργίας των παθητικών χαρτοφυλακίων, τα οποία ακολουθούν πιστά τις αλλαγές των δεικτών και συχνά οδηγούν σε ανακατανομή κεφαλαίων εις βάρος μικρότερων αγορών. Παράλληλα, αρκετοί θεωρούν βάσιμο τον προβληματισμό για το επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα, καθώς η αγορά μπορεί να προεξοφλήσει υπερβολικά μια εξέλιξη που δεν έχει ακόμη κλειδώσει, αυξάνοντας τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων διορθώσεων. Την ίδια στιγμή, άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η προσέγγιση δεν αποτυπώνει πλήρως τη σημασία της συγκυρίας και της ευρύτερης επενδυτικής δυναμικής. Η πιθανή επιστροφή της Ελλάδας στις Ανεπτυγμένες Αγορές, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία, λειτουργεί –όπως σημειώνουν– ως ισχυρός αφηγηματικός καταλύτης, ικανός να προσελκύσει κεφάλαια πέραν όσων προκύπτουν από τους αυστηρούς υπολογισμούς των δεικτών. Επιπλέον, η παράλληλη κίνηση και άλλων παρόχων δεικτών προς την ίδια κατεύθυνση ενισχύει την αίσθηση ότι η αναβάθμιση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο τεχνικό γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης και πιο μόνιμης τάσης επανατοποθέτησης της ελληνικής αγοράς στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη.

Εκτιμήτρια τέχνης στο Μαξίμου

Τις υπηρεσίες της εκτιμήτριας τέχνης Αγγελικής Ντούρου επιστρατεύει το Μέγαρο Μαξίμου για την αποτίμηση και τη διαχείριση των δώρων που προσφέρθηκαν σε μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργούς κατά τη διάρκεια του 2025. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Στέλιου Κουτνατζή συγκροτήθηκε 23μελής επιτροπή, η οποία ανέλαβε να προσδιορίσει την οικονομική αξία κάθε δώρου και να εισηγηθεί τον τρόπο αξιοποίησής του. Σε αυτή μετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων που έχουν προσφερθεί τα δώρα και η εκτιμήτρια τέχνης Αγγελική Ντούρου. Η επιτροπή καλείται να διαχωρίσει τα αντικείμενα σε δύο βασικές κατηγορίες: σε όσα έχουν αξία άνω των 200 ευρώ ή ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική σημασία και σε εκείνα μικρότερης αξίας ή αναλώσιμα. Τα πρώτα θα καταχωρίζονται στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο Δώρων του Δημοσίου, ενώ για τα δεύτερα θα μπορεί να αποφασίζεται η χρήση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή άλλη μορφή αξιοποίησης. Πέρα από την αποτίμηση, η επιτροπή θα εισηγείται και τον τρόπο διαχείρισης των δώρων, με επιλογές που περιλαμβάνουν την έκθεσή τους στους χώρους φύλαξης, όπως στο Μέγαρο Μαξίμου, στα αρμόδια υπουργεία ή σε άλλους κατάλληλους χώρους, ανάλογα με τη φύση τους. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησής τους, είτε κατά χρήση είτε κατά κυριότητα, σε μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωφελείς οργανισμούς ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Σε ειδικές περιπτώσεις, ορισμένα αντικείμενα μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, εφόσον αυτό κριθεί συμβατό με τον χαρακτήρα τους. Για δώρα που δεν διαθέτουν ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία, προβλέπεται ακόμη και η εκποίησή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τα έσοδα να διατίθενται αποκλειστικά για κοινωφελείς σκοπούς. Τέλος, σε περιπτώσεις όπου η κατάστασή τους το επιβάλλει, μπορεί να αποφασιστεί η καταστροφή ή η παράδοσή τους για ανακύκλωση.

Η Bally’s Intralot

Μισογεμάτο βλέπουν θεσμικοί επενδυτές το ποτήρι για την Bally’s Intralot, θεωρώντας πως το σχέδιο περιορισμού των επιπτώσεων από την αύξηση της φορολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ρεαλιστικό. Αυτό διαφάνηκε από το roadshow που έκανε η Διοίκηση της εισηγμένης στις ΗΠΑ τις προηγούμενες εβδομάδες, όπου το βάρος δεν έπεσε στα μεγέθη του 2025, αλλά στο «mitigation plan», ήτοι στο σχέδιο αντιστάθμισης των επιπτώσεων από την αύξηση του remote gaming duty από το 21% στο 40% που θα εφαρμόσει η Βρετανία από τον Απρίλιο του 2026. Η αρχική φορολογική επίπτωση αποτιμάται σε περίπου 95,9 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA. Πως θα αντισταθμισθεί; Για την αντιμετώπισή της, κεντρικός πυλώνας του «mitigation plan» είναι η μείωση των bonus, των προσφορών και λοιπών κινήτρων προς τους πελάτες, κίνηση που αναμένεται να έχει θετική επίδραση της τάξης των 15 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται περιορισμός των δαπανών marketing κατά αντίστοιχο ποσό, μέσω πιο στοχευμένων ενεργειών και καλύτερης αξιοποίησης των δεδομένων πελατών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην επιτάχυνση των συνεργειών εντός του ομίλου, οι οποίες εκτιμάται ότι μπορούν να αποδώσουν περίπου 15 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω ενοποίησης λειτουργιών, τεχνολογικών πλατφορμών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Συμπληρωματικά, προβλέπεται περιορισμένη δράση εξορθολογισμού κόστους ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή επιχειρησιακή λειτουργία. Συνολικά, το πακέτο των αντισταθμιστικών μέτρων για την πρώτη περίοδο εφαρμογής της νέας φορολογίας εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει την καθαρή επίπτωση κατά περίπου 50 εκατ. ευρώ. Και πλέον το βάρος πέφτει στη Διοίκηση της Bally’s Intralot που θα πρέπει να δείξει απτά δείγματα γραφής έωλά το αργότερο τα μέσα Μαρτίου.

Η Euroxx Χρηματιστηριακή

Έως την Παρασκευή σύμφωνα με το καλύτερο σενάριο θα βγει από το «safe mode» η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία δέχθηκε το πρωί της Δευτέρας σοβαρή κυβερνοεπίθεση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η κυβερνοεπίθεση έγινε αντιληπτή από το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοπροστασίας της χρηματιστηριακής, το οποίο «κλείδωσε» όλες τις λειτουργείες της εταιρείας ώστε να διαφυλάξει τα συστήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να εκκινήσουν σταδιακά, αφού πρώτα ελεγχθούν ξεχωριστά, όλοι οι επιμέρους servers και όλα τα επιμέρους συστήματα. Εάν ωστόσο απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος η χρηματιστηριακή θα βγει από το «safe mode» σε δέκα ημέρες. Έως και χθες το βράδυ δεν υπήρχαν ενδείξεις που να καταδεικνύουν ζημιά στα συστήματα ή διαρροή ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή της εταιρείας. Ακόμη, δεν είχε αποσαφηνισθεί από την πλευρά της Euroxx Χρηματιστηριακή εάν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ζητήθηκαν λίτρα από τα άτομα που εκδήλωσαν την επίθεση.

Η Motor Oil και το ΔΑΑ

Σε σύσταση ενδοομιλικής κοινοπραξίας προχώρησε ο όμιλος Motor Oil, με αντικείμενο τη συντήρηση και τη λειτουργία των συστημάτων νερού του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιοποίησης των εξειδικευμένων θυγατρικών του ομίλου σε έργα υποδομών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Στην κοινοπραξία με την επωνυμία «Thalis ES SA – OFC Technical SA Κοινοπραξία» συμμετέχουν ισότιμα, με ποσοστό 50% έκαστη, οι εταιρείες OFC Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία και Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία, αμφότερες θυγατρικές της Motor Oil. Το αρχικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και θα καταβληθεί ισόποσα από τα δύο μέλη, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Η δραστηριότητα της κοινοπραξίας θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και περιβαλλοντικών εργασιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η επεξεργασία και ο βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, η εγκατάσταση και επισκευή υδραυλικών συστημάτων, καθώς και η διαχείριση και διάθεση λυμάτων.

Η ΕΕΕΠ και ο παράνομος τζόγος

Την έγκριση δαπάνης για την ανάπτυξη ενοποιημένης ψηφιακής πλατφόρμας που θα στοχεύει στον εντοπισμό και την αξιολόγηση ιστοτόπων οι οποίοι ενδέχεται να σχετίζονται με παράνομα ή μη αδειοδοτημένα τυχερά παιχνίδια αποφάσισε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Σύμφωνα με την απόφαση, η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δεκατέσσερις εβδομάδες και η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΕΕΠ για το οικονομικό έτος 2026. Μας γεννά απορίες γιατί η ΕΕΕΠ αναζητά κάποιον να της φτιάξει μια «ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα» μέσα σε διάστημα 3,5 μηνών, όταν ήδη υπάρχουν έτοιμα προϊόντα και πλατφόρμες που καλύπτουν μεγάλο μέρος –και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο– των λειτουργιών που περιγράφονται, δηλαδή ανίχνευση, συλλογή, τεχνική επεξεργασία και αξιολόγηση ιστοτόπων που σχετίζονται με παράνομα ή μη αδειοδοτημένα τυχερά παιχνίδια.

Στενότερη εποπτεία στο forex

Ανοικτό διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών δύο εμπειρογνωμόνων, με αντικείμενο τη διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), προκήρυξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελεγκτικού και εποπτικού έργου της Αρχής και εστιάζει, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία πλατφορμών διαπραγμάτευσης στην αγορά forex, καθώς και στη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 240 χιλιάδες ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με βασική διάρκεια 13 μηνών και πρόνοια για ισόχρονη παράταση. Το αντικείμενο της σύμβασης κατανέμεται σε δύο τμήματα και αφορά την απασχόληση ενός εμπειρογνώμονα πλήρους απασχόλησης και ενός μερικής απασχόλησης. Οι εμπειρογνώμονες θα εκτελούν καθήκοντα ερευνώντος λειτουργού, δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου. Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, τη λήψη καταθέσεων, την ετοιμασία πορισμάτων προς το Συμβούλιο της Επιτροπής, καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης στο προσωπικό του Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 27η Φεβρουαρίου 2026.