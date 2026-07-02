Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά αποκλειστικό θηλασμό κατά τους πρώτους έξι μήνες ζωής, καθώς προσφέρει πολλαπλά αποδεδειγμένα οφέλη, όπως προστασία από λοιμώξεις και υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης.

Ιάπωνες ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα βρέφη που θήλασαν κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους κοιμούνταν περισσότερο στην ηλικία του ενός έτους σε σύγκριση με όσα τρέφονταν αποκλειστικά με βρεφικό γάλα σε σκόνη. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι η σύνθεση του γάλακτος σε σκόνη παραμένει ουσιαστικά σταθερή, ενώ το μητρικό γάλα προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες διατροφικές ανάγκες του βρέφους.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 82.918 ζεύγη μητέρας-βρέφους και διαπίστωσαν ότι τα βρέφη που αποκλειστικά θήλασαν τους πρώτους έξι μήνες είχαν μικρότερη πιθανότητα να εμφανίζουν μικρή διάρκεια ύπνου - η οποία ορίστηκε ως λιγότερες από 11 ώρες την ημέρα στην ηλικία του ενός έτους – σε σύγκριση με όσα τρέφονταν αποκλειστικά με βρεφικό γάλα.

Τα παιδιά που τρέφονταν συνδυαστικά με μητρικό και βρεφικό γάλα είχαν επίσης μικρότερη πιθανότητα να κοιμούνται λίγο.

«Η αντίληψη ότι τα βρέφη που θηλάζουν κοιμούνται λιγότερο ή ότι όσα τρέφονται με γάλα σε σκόνη κοιμούνται περισσότερες ώρες παραμένει διαδεδομένη», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, Γιούρι Νακαγκάβα από το Πανεπιστήμιο της Τογιάμα. «Θέλαμε να προσφέρουμε ισχυρά επιστημονικά στοιχεία που να καταρρίπτουν αυτή την παρανόηση».

Η ίδια πρόσθεσε ότι τα ευρήματα καθησυχάζουν τους γονείς απέναντι στην ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι τα βρέφη που θηλάζουν κοιμούνται λιγότερο επειδή το μητρικό γάλα χωνεύεται ταχύτερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιθανές εξηγήσεις

Οι ερευνητές έδωσαν κάποιες πιθανές εξηγήσεις. Ενώ η σύσταση του γάλακτος σε σκόνη παραμένει σχετικά σταθερή, το μητρικό γάλα μεταβάλλεται ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του βρέφους.

Επισημαίνουν ακόμη ότι η μελατονίνη, η ορμόνη που συμβάλλει στην έναρξη και την ποιότητα του ύπνου, εκκρίνεται στο μητρικό γάλα κατά τη διάρκεια της νύχτας, βοηθώντας στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού και του κύκλου ύπνου-αφύπνισης του βρέφους.

Επειδή τα νεογέννητα παράγουν μόνο μικρές ποσότητες δικής τους μελατονίνης, η λήψη της μέσω του μητρικού γάλακτος μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη υγιών συνηθειών ύπνου. Το μητρικό γάλα περιέχει επίσης τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό για την παραγωγή μελατονίνης, ενώ προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδά της αυξάνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερα στοιχεία αναδεικνύουν τον ρόλο του άξονα εντέρου-εγκεφάλου, του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ του μικροβιώματος του εντέρου και του εγκεφάλου.

Ο θηλασμός συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός υγιούς εντερικού μικροβιώματος, ενώ οι διαφορές στη μικροχλωρίδα μεταξύ βρεφών που θηλάζουν και εκείνων που τρέφονται με γάλα σε σκόνη ενδέχεται να επηρεάζουν θετικά τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης και την ποιότητα του ύπνου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά αποκλειστικό θηλασμό κατά τους πρώτους έξι μήνες ζωής, καθώς προσφέρει πολλαπλά αποδεδειγμένα οφέλη, όπως προστασία από λοιμώξεις και υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης.

Η μικρή διάρκεια ύπνου στη βρεφική ηλικία έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλότερες γνωστικές επιδόσεις αργότερα στη ζωή, γεγονός που καθιστά τον επαρκή ύπνο ιδιαίτερα σημαντικό για τη σωματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού.

Με πληροφορίες από Euronews.com