Η συγκάλυψη που επιχειρεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης, αυτό των υποκλοπών, αποτελεί από μόνη της μια κηλίδα για την ελληνική Δικαιοσύνη, αναφέρει ο Γ. Σακελλαρίδης.

«Η Κοβέσι είναι καλή, ε; Αλλά ο Άρειος Πάγος είναι κακός. Αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση απέναντι στην αντιπολίτευση για να την καταγγείλει ότι αντιμετωπίζει εργαλειακά τη Δικαιοσύνη. Όμως αυτό που έκανε η κυρία Κοβέσι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που δεν έκανε ο κύριος Τζαβέλλας στο σκάνδαλο των υποκλοπών», τονίζει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διερεύνησε ουσιαστικά την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και βρήκε ενδείξεις τέλεσης αδικήματος και γι’ αυτό ακριβώς παρέπεμψε τη δικογραφία στη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν διερεύνησε την υπόθεση. Βασίστηκε σε ένα διάτρητο πόρισμα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν έλαβε καθόλου υπόψη τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει για το σκάνδαλο των υποκλοπών και απλά δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο», εξηγεί.

«Στην πρώτη περίπτωση η κυρία Κοβέσι έκανε αυτό που θεωρεί ότι είναι η δική της δουλειά. Στη δεύτερη περίπτωση ο κύριος Τζαβέλλας έκανε αυτό που θεωρεί ότι είναι η δική του δουλειά. Η συγκάλυψη που επιχειρεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης, αυτό των υποκλοπών, αποτελεί από μόνη της μια κηλίδα για την ελληνική Δικαιοσύνη. Είναι μια δημοκρατική εκτροπή», υπογραμμίζει και καταλήγει:

«Αυτό που λέμε εμείς στον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μη λογοδοτήσει και στον ελληνικό λαό και στη Δικαιοσύνη για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο των υποκλοπών».

