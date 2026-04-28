Ψηφοφορία στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου θέτει το πλαίσιο για δύσκολες διαπραγματεύσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τρίτη υπέρ της αύξησης κατά 10% του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης, σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που θα ανεβάσει τις δαπάνες της ΕΕ πάνω από τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Σε ψηφοφορία στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, με την διάθεση επιπλέον 200 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αγρότες, τις περιφέρειες και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Η πρόταση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία: 370 ψήφοι υπέρ, 201 κατά και 84 αποχή.

Έρχονται δύσκολες διαπραγματεύσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις

Η ψηφοφορία ανοίγει τον δρόμο για δύσκολες διαπραγματεύσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις. Κράτη-μέλη όπως η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν ήδη δηλώσει ότι επιθυμούν χαμηλότερο προϋπολογισμό από αυτόν που προτείνει η Επιτροπή.

Η πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 2028–2034 προβλέπει δαπάνες 1,8 τρισ. ευρώ για τομείς όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, η βιομηχανική ανάπτυξη και τα προγράμματα διεθνούς βοήθειας. Επιπλέον, περιλαμβάνει περίπου 165 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή του κοινού χρέους που εκδόθηκε για τη χρηματοδότηση του πακέτου ανάκαμψης μετά την Covid-19 - ένα μέτρο που αυξάνει τον συνολικό προϋπολογισμό σε 1,984 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν νέες πηγές εσόδων για τη χρηματοδότηση τόσο των δαπανών όσο και της αποπληρωμής του χρέους, όπως ψηφιακό φόρο σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, εισφορά στο διαδικτυακό στοίχημα και φόρο υπεραξίας στα κρυπτονομίσματα.

Το Κοινοβούλιο ζητά να αυξηθεί το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού στα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ, εξαιρουμένων των αποπληρωμών του χρέους για την Covid - κάτι που πρακτικά σημαίνει αύξηση 10%.

«Πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα, αυτό είναι μύθος», δήλωσε ο Siegfried Mureșan του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου μαζί με την Carla Tavares των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Με πληροφορίες από Poltiico, Euractiv