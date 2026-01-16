Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ουγκάντα μία μέρα μετά τις εθνικές εκλογές της 15ης Ιανουαρίου.

Σε κλίμα έντασης διεξήχθησαν οι εθνικές εκλογές στην Ουγκάντα. Ο βετεράνος πρόεδρος Γιοουέρι Μουσεβένι κέρδισε τις εκλογές παραμένοντας σταθερά στο τιμόνι της χώρας από το 1986. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με το κόμμα Πλατφόρμα Εθνικής Ενότητας να καταγγέλλει βίαιη απαγωγή του ηγέτης της αντιπολίτευσης, Μπόμπι Γουάιν.

«Ένα ελικόπτερο του στρατού προσγειώθηκε στην κατοικία του Γουάιν, τον πήρε δια της βίας και τον μετέφερε σε άγνωστο προορισμό», ανέφερε η Πλατφόρμα Εθνικής Ενότητας (NUP).

Εκλογές όπου «κερδίζει» η καταστολή

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, που αφορούν το 59% των εκλογικών τμημάτων, ο πρόεδρος της Ουγκάντας Γιοουέρι Μουσεβένι φαίνεται να εξασφαλίζει άνετη νίκη με ποσοστό περίπου 75%, γεγονός που τον διατηρεί στην εξουσία και για πέμπτη δεκαετία. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο βασικός του αντίπαλος, ο δημοφιλής τραγουδιστής Μπόμπι Γουάιν, με ποσοστό κοντά στο 21%, ενώ οι υπόλοιποι έξι υποψήφιοι συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά.

Η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίστηκε από εντάσεις, επεισόδια σε συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης και καταγγελίες των Ηνωμένων Εθνών για εκτεταμένη καταστολή και εκφοβισμό. Αν και η εκλογική διαδικασία της Πέμπτης κύλησε χωρίς σοβαρά προβλήματα, τη νύχτα σημειώθηκαν ταραχές στην πόλη Μπουταμπάλα, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καμπάλα. Για τα γεγονότα δόθηκαν αντικρουόμενες εκδοχές από την αστυνομία και τοπικό βουλευτή.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Λίντια Τουμουσάμπε, ανέφερε ότι υποστηρικτές του αντιπολιτευόμενου βουλευτή Μουγουάνγκα Κιβούμπι, οπλισμένοι με ματσέτες, επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και σε κέντρο καταμέτρησης ψήφων. Όπως είπε, οι αστυνομικοί απάντησαν πυροβολώντας σε αυτοάμυνα, ενώ έγιναν 25 συλλήψεις.

Από την πλευρά του, ο Κιβούμπι υποστήριξε ότι τα θύματα σκοτώθηκαν μέσα στο σπίτι του, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, την ώρα που υποστηρικτές του περίμεναν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με την καταγγελία του, αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο σπίτι και άνοιξαν πυρ στο γκαράζ, προκαλώντας, όπως είπε, τον θάνατο 10 ανθρώπων. Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν έχει επιβεβαιώσει κάποιο περιστατικό εντός της οικίας του, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα.

Νωρίτερα, την ημέρα των εκλογών, ο 81χρονος Μουσεβένι είχε δηλώσει ότι αναμένει νίκη με ποσοστό έως και 80%, εφόσον, όπως ανέφερε, δεν υπάρξει νοθεία. Αντίθετα, ο Μπόμπι Γουάιν κατήγγειλε εκτεταμένη αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος και κάλεσε τους υποστηρικτές του σε κινητοποιήσεις.

Το κόμμα του, NUP, ανέφερε αργότερα ότι στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την κατοικία του Γουάιν στην Καμπάλα, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που ισοδυναμεί με κατ’ οίκον περιορισμό.