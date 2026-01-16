Τα επεισόδια ξέσπασαν σε περιοχές της κεντρικής Ουγκάντα την Παρασκευή 16/1.

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στη πόλη Μπουταμπάλα, 55χλμ νότια της πρωτεύουσας Καμπάλα της Ουγκάντας, κατά τα οποία σκοτώθηκαν επτά ανθρώποι. Αφορμή των επεισοδίων ήταν η επικράτηση του προέδρου Γιουέρι Μουσέβενι, ο οποίος είναι στο τιμόνι της Ουγκάντα από το 1986.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, ο Γιουέρι Μουσέβενι εξασφάλισε ποσοστό άνω του 75% στις προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, βάσει της καταμέτρησης από το 59% των εκλογικών κέντρων.

Ο βασικός του αντίπαλος, ο ιδιαίτερα δημοφιλής καλλιτέχνης Μπόμπι Γουάιν, ακολουθούσε με ποσοστό 21%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται σε έξι ακόμη υποψηφίους.

Οι κάλπες στήθηκαν μετά από μια προεκλογική περίοδο που σημαδεύτηκε από επεισόδια σε συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης και από αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη περιέγραψαν ως «εκτεταμένη καταστολή και εκφοβισμό». Παρ’ όλα αυτά, η εκλογική διαδικασία της Πέμπτης κύλησε χωρίς σοβαρά επεισόδια.