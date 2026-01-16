«Είμαι εδώ για να δημιουργήσω ιστορία» δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί στο διάγγελμά του και ανακοίνωσε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει, θα επιστρέψω στο Ιράν».

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο έκπτωτος γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει στο Ιράν και ότι το θεοκρατικό καθεστώς του Χαμενεΐ θα πέσει.

Σε διάγγελμά του από την Ουάσινγκτονέκανε έκκληση για διεθνή παρέμβαση με φόντο μία σημαία του Ιράν. Στο πέτο του φορούσε μία καρφίτσα με τον Ιράν και τα αντίστοιχα χρώματα της σημαίας του κράτους.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει, όχι αν, αλλά όταν», είπε χαρακτηριστικά και διαμήνυσε πως «Θα επιστρέψω στο Ιράν». Ο Παχλαβί ζει εξόριστος στις ΗΠΑ από τότε που η Ισλαμική επανάσταση του 1979 ανέτρεψε τον φιλοδυτικό πατέρα του. Η έκκληση του ονόματός του από τους διαδηλωτές στο Ιράν τον έφερε στο προσκήνιο και έγινε η φωνή για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

«Ο ιρανικός λαός λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα επί τόπου. Τώρα είναι η ώρα η διεθνής κοινότητα να του συμπαραταχθεί πλήρως», είπε ο Παχλαβί και κάλεσε τα κράτη να «προστατεύσουν τον ιρανικό λαό υποβαθμίζοντας την κατασταλτική ικανότητα του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης της ηγεσίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και της υποδομής διοίκησης και ελέγχου της» είπε και ζήτησε «χειρουργικό χτύπημα» στο καθεστώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για μια ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ.

Επαίνεσε τον Τραμπ ότι είναι άνθρωπος που κρατά τον λόγο του, μία φράση που επανέλαβε αρκετές φορές ενώ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. «Οι γενναίοι συμπατριώτες μου... χρειάζονται την επείγουσα βοήθειά σας τώρα. Το κυβερνών ιρανικό καθεστώς «επιτίθεται, σαν πληγωμένο ζώο, απεγνωσμένο να προσκολληθεί στην εξουσία επειδή είναι κοντά στην κατάρρευση» τόνισε και έθεσε έξι καίρια ζητήματα προς τη διεθνή κοινότητα.

Τα 6 αιτήματα Παχλαβί

Ζήτησε βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα και κάλεσε τις χώρες να κάνουν έξι πράγματα:

- Προστατεύστε τον ιρανικό λαό υποβαθμίζοντας την κατασταλτική ικανότητα του καθεστώτος, ανάμεσα της και τη στοχοποίηση της ηγεσίας της Ισλαμικής Φρουράς της Επανάστασης και της υποδομής διοίκησης και ελέγχου της

- Ασκήστε και διατηρήστε μέγιστη οικονομική πίεση στο καθεστώς

- Επιτρέψτε την απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο

- Απελάστε Ιρανούς διπλωμάτες από τις πρωτεύουσες και ασκήστε νομικά μέτρα κατά όσων ευθύνονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

- Απαιτήστε την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων

- Προετοιμαστείτε για μια δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν και δεσμευτείτε να αναγνωρίσετε μια νόμιμη μεταβατική κυβέρνηση όταν έρθει η ώρα.

Η υποστήριξη του ιρανικού λαού δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας, ούτε αδικαιολόγητη παρέμβαση, σημείωσε. «Η ίδια η παγκόσμια σταθερότητα εξαρτάται από την απομάκρυνση αυτού του καθεστώτος», επέμεινε και σημείωσε πως υπολογίζει σε εγγυήσεις ασφαλείας, για την μετάβαση της ηγεσίας στο Ιράν υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ήδη στήριξη.

«Όπως είπα πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι άνθρωπος που κρατά τον λόγο του. Δεν ξέρω πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να φτάσει η βοήθεια. Το timing είναι σημαντικό αλλά πιστεύω στη δέσμευσή του ότι η βοήθεια είναι καθ΄οδόν. Οι Ιρανοί αυτή την ώρα που μιλάμε είναι μάρτυρες της σφαγής, το timing το αφήνω στους ειδικούς. Αλλά όσο πιο σύντομα τόσο το καλύτερο» είπε.

Οι βασικές αρχές και η μορφή διακυβέρνησης

Ο Παχλαβί έκανε λόγο για τέσσερις βασικές στην επόμενη μέρα για το Ιράν:

- εδαφική ακεραιότητα του Ιράν,

- ο διαχωρισμός θρησκείας και κράτους,

- οι ατομικές ελευθερίες και η ισότητα όλων των πολιτών

- και το δικαίωμα του ιρανικού λαού να αποφασίσει για μια δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης.

Ο Παχλαβί δεσμεύτηκε για ειρηνική, σταθερή και ομαλή μετάβαση εξουσίας και πρόσθεσε ότι η ομάδα των ειδικών του έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για τις πρώτες 100 ημέρες μετά την κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος.

Το Πρόγραμμα Ευημερίας του Ιράν

Iran Prosperity Project: Το Πρόγραμμα Ευημερίας του Ιράν, είναι το όνομα του σχεδίου για την ομαλοποίηση της κατάστασης στο Ιράν και την ανάπτυξη της χώρας τις πρώτες 100 μέρες ως και τα επόμενα δύο χρόνια από την κατάρρευση του καθεστώτος. Πρώτη δέσμευση με την ανάληψη καθηκόντων οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές που θα ορίσουν τη μορφή διακυβέρνησης.

«Θα είναι ό,τι αποφασίσει η πλειοψηφία του ιρανικού λαού βάσει του συντάγματος. Αν είναι δημοκρατικό το καθεστώς, θα εκλεγεί πρόεδρος, αν είναι μοναρχία, η απόφαση του λαού, θα εκλεγεί πρωθυπουργός είπε ο Παχλαβί λέγοντας ότι αυτή θα είναι η απόφαση του ιρανικού λαού μετά από αναθεωρήσεις του συντάγματος που θα επιβλέπει ειδική επιτροπή.

Ζήτησε επίσης οικονομική ενίσχυση και στήριξη από τις χώρες του εξωτερικού ώστε να μπορέσει να σταθεί το Ιράν στα πόδια του για να πληρώσουν τους κρατικούς λειτουργούς στα πρώτα χρόνια της μετάβασης.

«Το χειρουργικό χτύπημα»

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν θεωρεί πως οι 4 μέρες που χρειάζονται πρακτικά για την αμερικανική βοήθεια να φτάσει στο Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί είπε ποτέ δεν είναι αργά. Καμία μάχη για την ελευθερία δεν έχει προθεσμία, θα παλεύουμε μέχρι να κερδίσουμε. Το μόνο ερώτημα είναι τι μπορεί να βγει από αυτό: τι θα πληγώσει περισσότερο το καθεστώς; Ζητώ χειρουργικό χτύπημα. Οι στόχοι είναι αρκετά προφανείς και το καθεστώς το γνωρίζει. Δεν είναι τα σχολεία, τα εργοστάσια, και τα νοσοκομεία. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές τι μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη μου».

«Οι Ιρανοί είναι ανυπεράσπιστοι στους δρόμους απέναντι στο οπλισμένο καθεστώς. Αυτές οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του λαού που διαδηλώνει ειρηνικά. Ο μόνος τρόπος να υπάρξει ισορροπία είναι να χτυπήσεις δομές του καθεστώτος», είπε μεταξύ άλλων. «Αυτό το σενάριο βλέπω να εκτυλίσσεται. Συμβαίνουν πάρα πολλά και δεν θέλω να κάνω υποθέσεις. Αν ο κόσμος ενδιαφέρεται καλύτερα να ενεργήσει και να ισορροπήσει το πεδίο για εμάς».

«Θα επιστρέψω στο Ιράν»

«Σήμερα, καθώς οι συμπατριώτες μου με καλούν (να αναλάβω) την ηγεσία, επιβεβαιώνω την ισόβια δέσμευσή μου αναλαμβάνοντας την ηγεσία του κινήματος που θα ανακτήσει τη χώρα μας από την αντιιρανική εχθρική δύναμη που την κατέχει και σκοτώνει τα παιδιά της. Θα επιστρέψω στο Ιράν. Είμαι σε μοναδική θέση για να διασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση. Αυτή δεν είναι δική μου γνώμη. Αυτή είναι η ετυμηγορία που εκδόθηκε δυνατά και καθαρά από τον λαό, που βρισκόταν μπροστά στις σφαίρες» δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί και επισήμανε πως «Είμαι εδώ για να δημιουργήσω ιστορία, όχι να τη γράψω».