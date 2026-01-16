Δεν πρόκειται πλέον για απλή καταστολή, πρόκειται για ξένη κατοχή που φοράει ιερατικά άμφια, είπεο ο έκπτωτος γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι η κυβέρνηση του Ιράν και θα πέσει», είπε πριν από λίγο σε συνέντευξη Τύπου που δίνει αυτή την ώρα στην Ουάσινγτον ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί.

Ο Παχλαβί ξεκίνησε την ομιλία του με ενός λεπτού σιγή «για τον θαρραλέο ιρανικό λαό» ενώ από τα πρώτα του λόγια το μήνυμά του είναι σαφές: «η λεγόμενη Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι η κυβέρνηση του Ιράν. Δεν πρόκειται πλέον για απλή καταστολή, πρόκειται για ξένη κατοχή που φοράει ιερατικά άμφια. Η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει, όχι αν αλλά όταν (θα πέσει)».

Οι Ιρανοί μισούν το καθεστώς και αγαπούν τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Παχλαβί και διαμήνυσε ότι επιστρέφει στο Ιράν.

Θα είναι μία ήρεμη μετάβαση (καθεστώτος) είπε και τόνισε ότι έχει τη στήριξη επιχειρηματιών που ηγούνται στον τομέα τους.

«Οι γενναίοι συμπατριώτες μου... χρειάζονται την επείγουσα βοήθειά σας τώρα. Το κυβερνών ιρανικό καθεστώς «επιτίθεται, σαν πληγωμένο ζώο, απεγνωσμένο να προσκολληθεί στην εξουσία επειδή είναι κοντά στην κατάρρευση».

«Σήμερα, καθώς οι συμπατριώτες μου με καλούν (να αναλάβω) την ηγεσία, επιβεβαιώνω την ισόβια δέσμευσή μου αναλαμβάνοντας την ηγεσία του κινήματος που θα ανακτήσει τη χώρα μας από την αντιιρανική εχθρική δύναμη που την κατέχει και σκοτώνει τα παιδιά της. Θα επιστρέψω στο Ιράν. Είμαι σε μοναδική θέση για να διασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση. Αυτή δεν είναι δική μου γνώμη. Αυτή είναι η ετυμηγορία που εκδόθηκε δυνατά και καθαρά από τον λαό, που βρισκόταν μπροστά στις σφαίρες» σημείωσε ο Παχλαβί.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας επιβεβαίωσε ότι έχει «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια ομαλή μετάβαση, το οποίο είναι έτοιμο να εφαρμοστεί αμέσως». Είμαι εδώ για να δημιουργήσω ιστορία, όχι να τη γράψω, είπε μεταξύ άλλων ο Παχλαβί.

Τι ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα

Ζήτησε ωστόσο από τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει και κάλεσε τις χώρες να κάνουν έξι πράγματα:

- Προστατεύστε τον ιρανικό λαό υποβαθμίζοντας την κατασταλτική ικανότητα του καθεστώτος, ανάμεσα της και τη στοχοποίηση της ηγεσίας της Ισλαμικής Φρουράς της Επανάστασης και της υποδομής διοίκησης και ελέγχου της

- Ασκήστε και διατηρήστε μέγιστη οικονομική πίεση στο καθεστώς

- Επιτρέψτε την απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο

- Απελάστε Ιρανούς διπλωμάτες από τις πρωτεύουσες και ασκήστε νομικά μέτρα κατά όσων ευθύνονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

- Απαιτήστε την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων

- Προετοιμαστείτε για μια δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν και δεσμευτείτε να αναγνωρίσετε μια νόμιμη μεταβατική κυβέρνηση όταν έρθει η ώρα.

«Η παγκόσμια σταθερότητα εξαρτάται από αυτό» είπε ο Παχλαβί και ζήτησε από όλα τα κράτη να ακολουθήσουν τα έξι αυτά βήματα για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό.

Ο Παχλαβί τόνισε επίσης ότι η μόνη ελπίδα του ιρανικού λαού είναι ότι θα υπάρχουν λιγότερες απώλειες ζωών με αυτή τη στήριξη. «Δεν περιμένουμε τη βοήθειά σας για να δράσουμε, το κάνουμε ήδη αλλά φανταστείτε τι άλλο μπορεί να γίνει με τη βοήθειά σας» είπε και τόνισε πως «η υποστήριξη του ιρανικού λαού δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας, ούτε αδικαιολόγητη παρέμβαση. Η ίδια η παγκόσμια σταθερότητα εξαρτάται από την απομάκρυνση αυτού του καθεστώτος», επέμεινε.

«Αυτό δεν απαιτεί να πάρουμε τα όπλα, τα όπλα του ιρανικού λαού είναι ήδη εκεί» είπε και σημείωσε πως υπάρχει ισχυρή στήριξη στο πρόσωπό του. «Ο Τραμπ είναι άνθρωπος του λόγου του και τελικά θα σταθεί δίπλα στον ιρανικό λαό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι θα υπάρξουν σφοδρές επιπτώσεις στο καθεστώς αν επιτεθεί στους διαδηλωτές».

Υπολογίζω στις εγγυήσεις ασφαλείας, είπε μεταξύ άλλων, για την μετάβαση της ηγεσίας στο Ιράν υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ήδη στήριξη.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε συναντήσεις με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για το θέμα, ο Παχλαβί αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τις φήμες, και τόνισε ότι δεν θα συζητήσει τις συναντήσεις του επειδή είναι «ευαίσθητο θέμα. Μπορώ να σας πω, ωστόσο, ότι υπάρχει ισχυρή υποστήριξη για τον ιρανικό λαό».

«Όπως είπα πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι άνθρωπος που κρατά τον λόγο του. Δεν ξέρω πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να φτάσει η βοήθεια. Το timing είναι σημαντικό αλλά πιστεύω στη δέσμευσή του ότι η βοήθεια είναι καθ΄οδόν. Οι Ιρανοί αυτή την ώρα που μιλάμε είναι μάρτυρες της σφαγής, το timing το αφήνω στους ειδικούς. Αλλά όσο πιο σύντομα τόσο το καλύτερο» είπε.

Οι βασικές αρχές

«Θα υπάρχουν τέσσερις βασικές αρχές» είπε σε άλλο σημείο ο Ρεζά Παχλαβί και διευκρίνισε: η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, ο διαχωρισμός θρησκείας και κράτους, οι ατομικές ελευθερίες και η ισότητα όλων των πολιτών και το δικαίωμα του ιρανικού λαού να αποφασίσει για μια δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης.

Θα υπάρξει μια ειρηνική, σταθερή και ομαλή μετάβαση, επανέλαβε και πρόσθεσε ότι η ομάδα των ειδικών του έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για τις πρώτες 100 ημέρες μετά την κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος, το οποίο υποστηρίζεται από επιχειρηματικούς ηγέτες και θα παρέχει έναν «λεπτομερή οδικό χάρτη» για την οικονομική ανάκαμψη.

Ο Παχλαβί υποσχέθηκε ακόμα μια συνταγματική διαδικασία υπό διεθνή παρατήρηση, η οποία θα κορυφωθεί με «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου η ηθική επιταγή για δράση είναι τόσο ισχυρή που το βάρος της αδράνειας γίνεται αφόρητο. Αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές».

Για την αμερικανική βοήθεια και πότε θα φτάσει αυτή, ο Ρεζά Παχλαβί είπε ποτέ δεν είναι αργά. Οποιαδήποτε μάχη για την ελευθερία δεν έχει προθεσμία, θα παλεύουμε μέχρι να κερδίσουμε. Το μόνο ερώτημα είναι τι μπορεί να βγει από αυτό: τι θα πληγώσει περισσότερο το καθεστώς; Ζητώ χειρουργικό χτύπημα. Οι στόχοι είναι αρκετά προφανείς και το καθεστώς το γνωρίζει. Δεν είναι τα σχολεία, τα εργοστάσια, και τα νοσοκομεία. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές τι μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη μου».

«Οι Ιρανοί είναι ανυπεράσπιστοι στους δρόμους απέναντι στο οπλισμένο καθεστώς. Αυτές οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του λαού που διαδηλώνει ειρηνικά. Ο μόνος τρόπος να υπάρξει ισορροπία είναι να χτυπήσεις δομές του καθεστώτος, είπε μεταξύ άλλων. Αυτό το σενάριο βλέπω να εκτυλίσσεται. Συμβαίνουν πάρα πολλά και δεν θέλω να κάνω υποθέσεις. Αν ο κόσμος ενδιαφέρεται καλύτερα να ενεργήσει και να ισορροπήσει το πεδίο για εμάς».

Σας καλώ όλους να δείτε τα σχέδια με λεπτομέρειες. Iran Prosperity Project, Πρόγραμμα Ευημερίας του Ιράν, είναι το όνομα του σχεδίου για την ομαλοποίηση και την ανάπτυξη του Ιράν από τις πρώτες 100 μέρες ως τα πρώτα 2 χρόνια. Όπως προτείνουμε όταν καταρρεύσει το καθεστώς, αναλαμβάνει η μεταβατική κυβέρνηση με επίβλεψη για τις εκλογές.

Η μορφή διακυβέρνησης θα είναι ό,τι αποφασίσει η πλειοψηφία του ιρανικού λαού βάσει του συντάγματος. Αν είναι δημοκρατικό το καθεστώς θα εκλεγεί πρόεδρος αν είναι μοναρχία η απόφαση του λαού θα εκλεγεί πρωθυπουργός είπε ο Παχλαβί λέγοντας ότι αυτή θα είναι η απόφαση του ιρανικού λαού μετά από αναθεωρήσεις του συντάγματος που θα επιβλέπει ειδική επιτροπή.

Ζήτησε οικονομική ενίσχυση και στήριξη από τις χώρες του εξωτερικού ώστε να μπορέσει να σταθεί το Ιράν στα πόδια του για να πληρώσουν τους κρατικούς λειτουργούς στα πρώτα χρόνια της μετάβασης.

Η Γαλλία είναι πολύ σημαντική για εμάς, ξέρω πολλούς Γάλλους και την αγάπη τους για το Ιράν, είχαμε πολύ καλές σχέσεις στο παρελθόν. Ως πρόεδρος το μήνυμα θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο γαλλικός λαός στέκεται δίπλα σε έναν άλλο που στηρίζει το «ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη». Ζήτησε ξεκάθαρη και απλή στήριξη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Για τη Ρωσία, και την πολιτική κάλυψη στο Ιράν, απάντησε πως όταν κατακαθίσει η σκόνη... όσον αφορά τους Ιρανούς, ακόμα και η Μόσχα σκέφτεται τι θα γίνει αν αυτό το καθεστώς παραμείνει ακόμα εκεί. Η Κίνα έχει παραμείνει σιωπηλή για λίγο καιρό. Αυτό που θέλουμε είναι δικαιοσύνη, δεν θέλουμε να μας εκμεταλλεύονται λόγω ενός διεφθαρμένου καθεστώτος. Θέλουμε δίκαιη σχέση με όλους για συνεργασίες και καλή γειτονία.

Ως Ιρανοί δεσμευόμαστε για ένα διαφορετικό μέλλον. Ένα κράτος που έδωσε καταφύγιο στους ισραηλινούς στον Β ΠΠ, μία χώρα που έχει ψηλά στην ηθική της τα ανθρώπινα δικαιώματα και την διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Τζέφερσον στις ΗΠΑ. Αυτός είναι ο φίλος σας, το Ιράν, και αυτό συμβαίνει από ένα αντιιρανικό καθεστώς, πως θα ήταν διαφορετικό ένα απελευθερωμένο Ιράν.

Υπό την θητεία του, όπως είπε μεταξύ αλλων, η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατία και θα διεξαγάγει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, υποσχέθηκε να ομαλοποιήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Κύρου, παράλληλο με τις Συμφωνίες του Αβραάμ μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ.

Δεν μπορεί να είμαστε απομονωμένοι και εσωστρεφείς, τόνισε αναφερόμενος στις σχέσεις Ιράν - Ινδίας, κλέινοντας την ομιλία του.





