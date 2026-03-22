Τι να προσέξετε για να διατηρήσει τη γεύση της και την επόμενη μέρα.

Η σκορδαλιά, το παραδοσιακό συνοδευτικό του μπακαλιάρου στο τραπέζι ανήμερα της 25ης Μαρτίου, είναι γνωστή για την έντονη γεύση και το ξεχωριστό άρωμά της, που προέρχεται κυρίως από το σκόρδο. Παρά την ευκολία της στην παρασκευή, η διατήρησή της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα φαγητό ευαλλοίωτο.

Σε γενικές γραμμές, η σκορδαλιά διατηρείται στο ψυγείο το πολύ τρεις ημέρες. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό είναι ότι όσο περνάνε οι μέρες, η ένταση του σκόρδου αυξάνεται σημαντικά, κάνοντας τη γεύση πολύ πιο δυνατή και με περισσότερη αψάδα από ό,τι όταν φτιάχτηκε αρχικά. Επιπλέον, η παρουσία υγρών συστατικών, όπως λάδι, ξίδι ή χυμός λεμονιού, αυξάνει την πιθανότητα αλλοίωσης αν η σκορδαλιά μείνει εκτός ψυγείου για παρατεταμένο χρόνο.

Συμβουλές για τη σωστή αποθήκευση της σκορδαλιάς

Αποθήκευση σε αεροστεγές δοχείο: Μετά την παρασκευή της, η σκορδαλιά πρέπει να τοποθετείται σε γυάλινο ή πλαστικό δοχείο με καπάκι που κλείνει καλά. Αυτό περιορίζει την επαφή με τον αέρα και μειώνει την οξείδωση των συστατικών, διατηρώντας την υφή και τη γεύση.

Ψυγείο σε θερμοκρασία 4°C: Η σκορδαλιά πρέπει να φυλάσσεται πάντα στο ψυγείο, ιδανικά στη μεσαία ή την πάνω σχάρα, όπου η θερμοκρασία είναι σταθερή. Αποφύγετε να την αφήσετε στην πόρτα του ψυγείου, όπου οι αλλαγές θερμοκρασίας είναι πιο συχνές.

Μικρές μερίδες: Αν έχετε φτιάξει μεγάλη ποσότητα, καλό είναι να τη χωρίσετε σε μικρότερα δοχεία, ώστε να ανοίγετε μόνο ό,τι χρειάζεστε κάθε φορά. Έτσι μειώνεται η επαφή με τον αέρα και η γρήγορη αλλοίωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έλεγχος οσμής και εμφάνισης: Αν παρατηρήσετε έντονη ξινίλα, υγρά ή μούχλα, η σκορδαλιά πρέπει να πεταχτεί. Η αλλοίωση μπορεί να συμβεί ακόμη και μέσα σε 2 ημέρες αν η σκορδαλιά δεν έχει αποθηκευτεί σωστά.