«Η συγκυρία που διανύουμε καθορίζεται από τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα» τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Γιώργος Λυκοπάντης, μιλώντας στο συνέδριο της ΝΔ, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, δήλωσε:

«Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι,

Εκπροσωπώ στο συνέδριο σας το αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο της δικής σας παράταξης. Αλλά δεν βρίσκομαι εδώ εθιμοτυπικά, για να ανταλλάξουμε πολιτικές αβρότητες, αλλά ουσιαστικά. Με σεβασμό στην διαδικασία και στις αποφάσεις που θα λάβετε, σε ένα σημαντικό πολιτικό και ιδεολογικό γεγονός για το κόμμα σας.

Η συγκυρία που διανύουμε καθορίζεται από τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται καθημερινά. Οι ανταγωνισμοί των ισχυρών κρατών, για τον έλεγχο της οικονομίας, του εμπορίου και του ορυκτού πλούτου μεταφέρονται στις πολεμικές συγκρούσεις. Η μετατροπή των ΗΠΑ σε ταραξία, που μπορεί να επιτίθεται σε κυρίαρχα κράτη, καταπατώντας την εθνική τους κυριαρχία, να απαγάγει εκλεγμένους προέδρους τρίτων χωρών, διαμορφώνει ένα νέο παγκόσμιο status quo. Ενώ ταυτόχρονα συντελείται ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Η γενοκτονία στην Γάζα. Η προσπάθεια αφανισμού ενός ολόκληρου λαού, από τον εγκληματία Νετανιάχου, ο οποίος είναι καταδικασμένος από το Διεθνές ποινικό δικαστήριο. Ενός λαού που όπως γνωρίζεται συνδέεται με ισχυρά δεσμά φιλίας και αλληλεγγύης με τον ελληνικό λαό.

Η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης κινείται στην κατεύθυνση του πρόθυμου και πιστού συμμάχου των Τραμπ – Νετανιάχου. Απομακρύνεται όλο και περισσότερο, από το εξωτερικό δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, που ο ιστορικός σας ηγέτης, Κωνσταντίνος Καραμανλής, εισηγήθηκε, εφάρμοσε, και το υλοποίησαν όσες κυβερνήσεις ακολούθησαν. Εφάρμοσε και κάτι ακόμα. Την ανάγκη να τηρείται απαρέγκλιτα το διεθνές δίκαιο, για να μην μπει η Ελλάδα σε εθνικές περιπέτειες. Δεν νοείται η χώρα μας να κάνει τα στραβά μάτια όταν αυτό παραβιάζεται, όπως έγινε δια στόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, την μέρα της εισβολής των ΗΠΑ στο Kαράκας. Η χώρα μας εμπλέκεται στις πολεμικές συγκρούσεις, ενισχύει και επενδύει στην στρατιωτική-οικονομική και εμπορική συνεργασία με κράτη τα οποία δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο και επιβάλουν το δίκιο του ισχυρού, με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Ξοδεύει δισεκατομμύρια σε υπερεξοπλισμούς, με συνεπακόλουθη αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας, την υποστελέχωση των δημοσίων νοσοκομείων και πανεπιστημίων, μεταφέροντας το κόστος των δαπανηρών εξόδων στην ελληνική κοινωνία.

Θέλω, σε αυτό το σημείο, να μοιραστώ μια βαθιά μου πεποίθηση. Γνωρίζουμε όλοι πως η διάκριση Αριστεράς – Δεξιάς υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί μας χωρίζουν ουσιαστικές πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. Όμως αδυνατώ να δεχτώ πως η καταδίκη των βομβαρδισμών σχολείων και νοσοκομείων, των μαζικών δολοφονιών αμάχων -και ιδιαίτερα μικρών παιδιών- καθώς και των εποικισμών, μπορεί να θεωρείται αποκλειστικά «θέση της Αριστεράς». Ελεύθεροι, δημοκρατικοί, φιλελεύθεροι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο αντιδρούν σε όσα συμβαίνουν στη Γάζα και αποστασιοποιούνται από ένα κράτος που έχει οργανώσει και εφαρμόζει απαρτχάιντ. Γιατί η υπεράσπιση της ανθρώπινη ζωής, της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου είναι ζήτημα ανθρωπιάς, δημοκρατίας και στοιχειώδους ηθικής ευθύνης.

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία μεγάλη κρίση ακρίβειας, ανασφάλειας, αποδυνάμωσης της Δημοκρατίας και σκανδάλων. Η εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη δοκιμάζεται, ενώ οι νέοι και οι νέες αδυνατούν να συνάψουν σχέσεις πολιτικής εμπιστοσύνης γιατί τα συστημικά πολιτικά κόμματα προσπαθούν να διαμορφώσουν μόνο σχέσεις εξάρτησης.

Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως μηχανισμό ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων. Τα αυξημένα δημόσια έσοδα που προκύπτουν από την κοινωνικά άδικη έμμεση φορολογία, επιστρέφουν έπειτα αποσπασματικά στην κοινωνία, μέσα από επιδόματα και προσωρινές παροχές, χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτιών της κρίσης.

Την ίδια ώρα, συγκεκριμένοι οικονομικοί κλάδοι καταγράφουν τεράστια κερδοφορία και διανέμουν ολοένα μεγαλύτερα μερίσματα στους μετόχους τους. Οι τράπεζες, οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι και οι αλυσίδες σούπερ-μάρκετ εμφανίζουν ιστορικά κέρδη, ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των εισοδήματών τους.

Υπάρχει όμως και ένα ισχυρό αίσθημα που νομίζω πολλοί και πολλές από εσάς το αναγνωρίζεται. Αίσθημα αποδυνάμωσης της δημοκρατίας, ελέγχου της δικαιοσύνης, κρίσης των θεσμών, υποχώρησης των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η συγκάλυψη του, με την διάταξη του Αρείου Πάγου, προκαλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη και μας επαναφέρει στις πιο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας.

Θέλω να εκφράσω, την ειλικρινή μου αλληλεγγύη, στα Κυβερνητικά στελέχη και τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που έπεσαν θύματα του Predator, του κατασκοπευτικού μηχανισμού που έδρασε παράνομα, με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου, δημιουργώντας κοινό κέντρο παρακολούθησης με την ΕΥΠ.

Να εκφράσω την έκπληξη μου για το γεγονός πως δεν προσέφυγε κανείς στην δικαιοσύνη αλλά και την ανησυχία μου για το που βρίσκεται και σε ποια χώρα βρίσκεται το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων.

Η Κυβέρνηση διολισθαίνει σε επικίνδυνους ατραπούς. Η ευθύνη που την βαραίνει για το σκάνδαλο, αλλά και την συγκάλυψή του, θα την ακολουθεί. Η συνέπεια στην απόκρυψη στοιχείων που την ενοχοποιούν, όπως έγινε και στα Τέμπη, αποδεικνύει πως η Κυβέρνηση απομακρύνεται από τον Φιλελεύθερο χώρο, από αυτόν που διαχρονικά εμπνεόταν και κινητοποιούταν ο λαϊκός κόσμος της συντηρητικής παράταξης.

Κλείνοντας, η Ελλάδα του 2030, όπως είναι και το σύνθημά σας, πρέπει να μας βρει, χωρίς ρυπαρά δίκτυα που μολύνουν τον δημόσιο διάλογο, όπως είναι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ομάδας αλήθειας, που προβαίνει σε προσωπικές στοχοποιήσεις και γεμίζει τοξικότητα την πολιτική συζήτηση. Για εμάς, στην αριστερά η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται σε προγραμματικό και ιδεολογικό επίπεδο.

Με αυτές τις σκέψεις, εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, σας εύχομαι καλές εργασίες».