Χάρτες του ECDC αποκαλύπτουν μια περαιτέρω διείσδυση και εξάπλωση του είδους Culex tritaeniorhynchus στην Ελλάδα - Ποια είναι τα συμπτώματα της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσαν την Τετάρτη τους επικαιροποιημένους χάρτες τους, αποτυπώνοντας τα νεότερα δεδομένα για τη γεωγραφική εξάπλωση κουνουπιών, τσιμπουριών, σκνιπών και άλλων εντόμων-φορέων στην Ευρώπη.

Οι χάρτες βασίζονται στα στοιχεία του κοινού προγράμματος VectorNet και αναδεικνύουν σημαντικές εξελίξεις, όπως την πρώτη επίσημη καταγραφή του κουνουπιού Aedes aegypti στο Λουξεμβούργο, αλλά και τη συνεχιζόμενη επέκταση του κουνουπιού Culex tritaeniorhynchus στην Ελλάδα - ενός είδους που θεωρείται δυνητικός φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.

Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται πως το συγκεκριμένο κουνούπι βρίσκεται στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας.

Ποιο είναι το κουνούπι που «εξελληνίστηκε»

Το κουνούπι Culex tritaeniorhynchus είναι ο βασικός διαβιβαστής της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας παγκοσμίως.

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Αν και εντοπίζεται κυρίως στη Βόρεια Ασία και σε περιοχές της Αφρικής, τα θηλυκά του είδους τρέφονται συχνά με το αίμα μεγάλων ζώων (όπως χοίροι και βοοειδή) αλλά και ανθρώπων, γεγονός που το καθιστά απειλή για τη δημόσια υγεία.

Αναπτύσσεται σε χαμηλό υψόμετρο με στάσιμα νερά και πυκνή βλάστηση (όπως λίμνες και πηγάδια), αλλά προσαρμόζεται εύκολα και σε πόλεις, βρίσκοντας καταφύγιο σε δεξαμενές νερού κοντά σε σπίτια. Μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί σε πολλές ασιατικές χώρες, όπως η Ινδία, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λοίμωξη από τον ιό είναι ήπια ή ασυμπτωματική.

Όταν όμως εκδηλωθεί σοβαρά, επηρεάζει άμεσα το νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο.

Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, σύγχυση και δυσκαμψία στον αυχένα. Στις πιο βαριές μορφές της, η νόσος μπορεί να προκαλέσει σπασμούς, παράλυση, κώμα ή ακόμα και μόνιμες νευρολογικές βλάβες, κάνοντας την πρόληψη απολύτως απαραίτητη.