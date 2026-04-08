Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με αιχμηρή ανάρτησή του απαντά στο Προέδρο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, για τις αιτιάσεις περι ρουσφετιών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη «Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν στο ΠΑΣΟΚ ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια….

Επί της ουσίας, δεν έχω κάνει κανένα παράνομο ρουσφέτι στην ζωή μου, δεν έχω βλάψει ποτέ ούτε κρατικά, ούτε ευρωπαϊκά χρήματα. Ταξιδεύω πάντα σε οικονομική θέση για να μην χρεώνω τον Έλληνα φορολογούμενο ούτε 1€ παραπάνω, διότι τον κόπο του τον σέβομαι. Ναι έχω ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων αλλά και απλών πολιτών. Πάντα αν κάπου, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου το πράττω.

Ο βασικός μου ισχυρισμός είναι ότι οι ελεγχόμενοι συνάδελφοι μου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκαναν, από όσα διάβασα στις δικογραφίες, τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι οι βουλευτές κάθε μέρα. Αυτή είναι η γνώμη μου και την λέω με θάρρος και δημόσια και δεν κρύβομαι. Ελπίζω δε ότι όταν λήξει αυτή η περιπέτεια για τον καθένα από αυτούς και αθωωθούν, να τους ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ανδρουλάκης για την βλάβη που υφίστανται στην Τιμή και στην Υπόληψη τους και από την λαϊκιστική στάση του ΠΑΣΟΚ που υποκρίνεται ότι αυτά που λέω δεν είναι η αλήθεια. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!»

ΠΑΣΟΚ: «Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη» για τα «μηνύματα με ρουσφέτια»

Η ανάρτηση Γεωργιάδη έρχεται σε απάντηση της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ όπου τονίζεται από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «από χθες "απειλεί" ότι όποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας, θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια. Εφόσον λοιπόν όπως διατείνεται ο κ. υπουργός έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα. Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά. Δεν επιτρέπεται ο υπουργός Υγείας να λειτουργεί σε δημόσια θέα ως εκμαυλιστής των ηθών, προσβάλλοντας το σύνολο του πολιτικού κόσμου, για να πείσει την κοινωνία ότι τα ρουσφέτια που οδηγούν σε παραβίαση των νόμων είναι κανονικότητα για όλους.».