Ο πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας εκφώνησε την απόφαση για τους δύο κατηγορουμένους, κρίνοντάς τους ομόφωνα ενόχους.

Έπεσε η αυλαία της Δικαιοσύνης στην υπόθεση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis με την καταδίκη του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη σε ποινή 25 μηνών και της Μαρίας Μαραγγέλη σε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, με τριετή αναστολή.

Με έκδηλη την αγωνία της παραγραφής η οποία τελικά δεν αποφεύχθηκε για κάποιες πράξεις, το δικαστήριο επιτάχυνε τη διαδικασία, συνεδριάζοντας ακόμη και τις ημέρες των εορτών προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του όσο το δυνατόν συντομότερα.

Έτσι, σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας εκφώνησε την απόφαση για τους δύο κατηγορουμένους, κρίνοντάς τους ομόφωνα ενόχους για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων που είχαν στραφεί με μηνύσεις εναντίον τους και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων εξ αυτών.

Και στους δύο καταδικασθέντες το δικαστήριο, όπως και πρωτοδίκως αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου όχι όμως και εκείνο της καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη, το οποίο και είχαν ζητήσει νωρίτερα δια των συνηγόρων τους.

Πρωτοδίκως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε ποινές 33 και 25 μηνών, αντίστοιχα, με τριετή αναστολή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, αποφασίστηκε να διαβιβαστούν αντίγραφα των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων από το συνήγορο υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη όπως αυτό της προσπάθειας αθέμιτης επιρροής λόγω εκφράσεων που χρησιμοποίησε προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Σκοπός της κίνησης αυτής, όπως είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, είναι η διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης αλλά και του δικηγορικού λειτουργήματος.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να διαβιβαστούν αντίγραφα των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων από το συνήγορο υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη όπως αυτό της προσπάθειας αθέμιτης επιρροής λόγω εκφράσεων που χρησιμοποίησε προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Σκοπός της κίνησης αυτής, όπως είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, είναι η διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης αλλά και του δικηγορικού λειτουργήματος. «Λόγω της προσβλητικής και απαξιωτικής συμπεριφοράς του συνηγόρου στο δικαστήριο, για τη διαφύλαξη του κύρους της δικαιοσύνης και του δικηγορικού επαγγέλματος, διαβιβάζονται τα πρακτικά στην Εισαγγελία Αθηνών» ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος του δικαστηρίου.