Η ιστοσελίδα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 δεν φορτώνει κανονικά λόγω αυξημένου όγκου ταυτόχρονων επισκέψεων από υποψηφίους.

Εν αναμονή της σημερινής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 εδώ και λίγη ώρα έχει η πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr εμφανίζει προβλήματα πρόσβασης. . Ειδικότερα, προβλήματα πρόσβασης αντιμετωπίζουν χιλιάδες υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026, καθώς ενόψει της ανακοίνωσης των βαθμολογιών η πλατφόρμα αποτελεσμάτων του Υπουργείου Παιδείας παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

Η ιστοσελίδα αποτελεσμάτων δεν φορτώνει κανονικά λόγω αυξημένου όγκου ταυτόχρονων επισκέψεων από υποψηφίους και γονείς που προσπαθούν να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι το πρόβλημα είναι προσωρινό και ότι η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα αποκατασταθεί σταδιακά, καθώς θα μειώνεται ο φόρτος των ταυτόχρονων συνδέσεων.

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν και από τους πίνακες βαθμολογίας που θα αναρτηθούν στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, όπου αναγράφονται μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων και οι βαθμοί ανά μάθημα, χωρίς προσωπικά στοιχεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρόβλημα με την πλατφόρμα έχει αποκατασταθεί και όπως αναγράφεται στην κεντρική σελίδα «Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Θα ενεργοποιηθεί κατά την ανακοίνωση των βαθμολογιών». Οι υποψήφιοι καλούνται να ανανεώσουν τη σελίδα ή να δοκιμάσουν εκ νέου μετά από λίγα λεπτά, καθώς η πλατφόρμα αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάρτησης των βαθμολογιών.

Μόλις ενεργοποιηθεί πλήρως η πλατφόρμα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν αναλυτικά τις βαθμολογίες τους εισάγοντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης. Παράλληλα, δρομολογείται η αποστολή SMS στους μαθητές που είχαν δηλώσει εγκαίρως τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στην ειδική υπηρεσία ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας.