«Χρειάζεται άμεσα επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ημιτελές νομοσχέδιο» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί και αφορά στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι βάζει «το κάρο μπροστά από το άλογο» εξηγώντας ότι «αν δεν έχω συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τότε δεν μπορούν να μετενεργήσουν και να επεκταθούν. Καλή είναι η επαναφορά μετενέργειας και επεκτασιμότητας αλλά για να μετενεργήσουν και να επεκταθούν συλλογικές συμβάσεις, πρέπει πρώτα να υπάρξουν».

Μιλώντας στο Open, τόνισε: «Για να υπάρξουν, χρειαζόμαστε, πρώτον, επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το προτείνουμε σήμερα και η κυβέρνηση μπορεί να το δεχτεί. Δεύτερον, επαναφορά του θεσμού της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, την ενίσχυση του ΟΜΕΔ, ακριβώς για να έχει τα εργαλεία ο κόσμος της εργασίας για να διασφαλίζει πως θα υπάρχει συλλογική διαπραγμάτευση. Εμείς φέρνουμε στη Βουλή τροπολογία επαναφοράς δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία που κατήργησε η Νέα Δημοκρατία και είναι η αιτία που είμαστε η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό συλλογικών συμβάσεων εργασίας», κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου δηλώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ για ακόμη μία φορά έχει ολοκληρωμένη πρόταση προς όφελος των εργαζομένων».

Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τη χθεσινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας ως «εθιμοτυπική» και δήλωσε ότι στον απόηχο αυτής «επιβεβαιώθηκαν οι χαμηλές προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί. Εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να γίνονται οι συναντήσεις, πρέπει να υπάρχει διάλογος, αλλά χωρίς αυταπάτες για τη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία αφορά στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε μεγάλο βαθμό. Ακούσαμε τον κ. Ερντογάν να θέτει ζητήματα και τον Πρωθυπουργό της χώρας μας ορθά να απαντά. Παρόλα αυτά δεν συνέβη κάτι καινούργιο».

«Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι είναι καλό να υπάρχει επικοινωνία» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα αυτά προφανώς υπάρχουν, αλλά λαμβάνουν υπόσταση όταν ασκούνται, δηλαδή στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ο δισταγμός που έδειξε η χώρα, ήταν ένα λάθος σήμα και προς την Τουρκία και προς τους πολίτες και τους εταίρους με στόχο να διασφαλίσει "ήρεμα νερά". Αυτό που οι εταίροι βλέπουν είναι ότι για εμάς ένα ζήτημα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν είναι τόσο μείζον για να προχωρήσουμε και να το ασκήσουμε – δεν γίνεται να περιμένουμε αύριο εκείνοι να αγχωθούν πιο πολύ από ό,τι αγχωνόμαστε εμείς. Σε μεγάλο βαθμό τα "ήρεμα νερά", που βάφτισε η κυβέρνηση, ήταν ήρεμα τα προηγούμενα χρόνια διότι η χώρα μας έδειχνε έναν δισταγμό στο να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Το ότι βγαίνει η Τουρκία και κάνει Navtex αόριστης διάρκειας δείχνει ότι η προκλητικότητα συνεχίζεται.

»Εμείς δεν διαφωνούμε επί της ουσίας στο ποια είναι η εθνική γραμμή, όμως θεωρούμε ότι τα τελευταία δύο έτη έγιναν λάθη που έδωσαν λάθος σήμα αναφορικά με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τα "ήρεμα νερά" είναι σημαντικό να υπάρχουν, δεν είναι αυτοσκοπός αν για να τα έχουμε υποχωρούμε διαρκώς», υπογράμμισε εμφατικά.

Ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, ανέφερε πως «εμείς από την αρχή είπαμε ότι η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση. Ο καθένας έχει το τεκμήριο της αθωότητας, και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ προφανώς, και δεν είμαστε εμείς που θα δικάσουμε και θα καταδικάσουμε κάποιον. Τα στοιχεία θα δείξουν την αλήθεια. Νομίζω ότι σήμερα και ο ίδιος έχει μία συνέντευξη Τύπου και θα μπορέσει να μιλήσει. Μακριά από εμάς λοιπόν η ανθρωποφαγία. Βέβαια, δεν θα υπάρξουν διλήμματα στην περίπτωση που προκύψει κάτι. Και 40 και 50 και 200 χρόνια να είναι κάποιος στο ΠΑΣΟΚ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει δίλημμα, αν προκύψει κάτι, στο να διαχωρίσει τη θέση του».

Ενώ εξέφρασε την έκπληξή του σχετικά με τη στάση του κ. Γεωργιάδη που έσπευσε να πει ότι όλα είναι καλά και επισήμανε: «Δεν κατανοώ το άγχος της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την υπόθεση, εκτός και αν πράγματι φαίνεται να προκύπτει η ανάγκη να ελεγχθούν πολιτικά πρόσωπα. Ορισμένα δημοσιεύματα λένε ότι υπήρχε παράκαμψη αποφάσεων ελεγκτικού συνεδρίου και παράκαμψη του ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών οδηγιών. Πρέπει να μιλήσουν οι υπουργοί».

