Ο Μίκαελ Σουμάχερ κάθεται σε αμαξίδιο, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail.

Δώδεκα χρόνια μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του στο ατύχημα που είχε κάνοντας σκι, ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον κλινήρης, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail.

Η κατάσταση του 57χρονου θρύλου της Formula 1 έχει παραμείνει επτασφράγιστο μυστικό όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, η Daily Mail επικαλείται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο Μίκαελ Σουμάχερ είναι σε θέση να κάθεται σε αμαξίδιο και να τον μετακινούν στην έπαυλή του στη Μαγιόρκα και στην κατοικία του στο Γκλαντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Σημειώνεται ότι αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την οικογένεια του Μίκαελ Σουμάχερ. Τον 57χρονο φροντίζουν η σύζυγός του, Κορίνα και ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών, σε 24ωρη βάση, κάτι που κοστίζει χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μετά το ατύχημα στις Γαλλικές Άλπεις, στο οποίο υπέστη εγκεφαλική βλάβη, ο Μίκαελ Σουμάχερ έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πρώην μέλη του προσωπικού της οικογένειας που προσπάθησαν να πουλήσουν φωτογραφίες του καταδικάστηκαν πέρυσι. Επίσης, αποδείχθηκαν αβάσιμες οι πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει το 2024 ότι θα έδινε το παρών στον γάμο της κόρης του, Τζίνα.