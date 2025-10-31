Πάλεψαν οι «πράσινοι», αλλά δεν είχαν διάρκεια.

O Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 92-84 στο Πριγκιπάτο, από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Το «τριφύλλι», με εξαίρεση κάποια μετρημένα στα... δάχτυλα ξεσπάσματα του, ήταν κατώτερο των περιστάσεων και ηττήθηκε πιο εύκολα απ` ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 5-3, μετά από οκτώ αγωνιστικές στη Euroleague.

Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι έγραψαν το «δύο στα δύο» στη «διαβολοβδομάδα» και μάλιστα απέναντι στους «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς είχε προηγηθεί το μεγάλο «διπλό» στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού, ενώ βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-3.

Η περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν απούσα, τα μακρινά σουτ έλειψαν και πάλι (8/24 τρίποντα), ενώ με 10 λάθη οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί. Άλλωστε η μία και μοναδική ομάδα που το «τριφύλλι» βρέθηκε μπροστά στο σκορ ήταν στο 2΄, όταν προηγήθηκε με 3-4. Δίπλα στα παραπάνω στοιχεία, προστέθηκε και η επιθετική... μοναξιά του Κέντρικ Ναν, ο οποίος με 26 πόντους δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά...

Από τη Μονακό, που στο 34΄ είχε προηγηθεί ακόμη και με +21 (85-64), πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο με 15.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84