Οδυνηρός αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό στην φάση των 16 του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων και γνώρισε βαριά ήττα με σκορ 4-0 από τη Ρεάλ Μπέτις στη Σεβίλλη, μη μπορώντας να κάνει τίποτα για να υπερασπιστεί το 1-0 της πρώτης αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ.

Η Ρεάλ Μπέτις επέβαλε τον ρυθμό της από νωρίς και άνοιξε στο σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με τον Αϊτόρ Ρουιμπάλ. Ο Παναθηναϊκός δεν απείλησε την εστία των Ισπανών και στο 45+1΄ ο Σοφιάν Άμραμπατ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων με υπέροχο σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Αντίστοιχο σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ρεάλ Μπέτις να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και να πετυχαίνει το 3-0 στο 53ο λεπτό με τον Κούτσο Ερνάντεθ. Το τέταρτο γκολ ήρθε στο 66' με τον Άντονι.

Με το σφύριγμα της λήξης έντονοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στο «καυτό» Estadio de la Cartuja, με την Μπέτις να προκρίνεται στη φάση των 8, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπράγκα.

Ο Παναθηναϊκός χαιρέτησε την Ευρώπη, έχοντας πραγματοποιήσει αξιοπρεπή πορεία στο League Phase και την ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης.