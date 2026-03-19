Τεντόγλου και Καραλής θα είναι από τους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου πρωταθλήματος που ξεκινά την Παρασκευή.

Ανοίγει αύριο, Παρασκευή, η «αυλαία» του Παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου, που διεξάγεται στο Τόρουν της Πολωνίας, εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής ταξίδεψαν έτοιμοι να ανέβουν στο βάθρο.

Οι δύο Έλληνες Ολυμπιονίκες θα συμμετάσχουν στα δύο από τα αγωνίσματα που αναμένεται να είναι από τα πιο συναρπαστικά της διοργάνωσης, το μήκος και το επί κοντώ. Κάτι που, βέβαια, οφείλεται και στους ίδιους.

Ο Τεντόγλου διανύει μία από τις καλύτερες σεζόν κλειστού στίβου της καριέρας του. Πήγε στο Τόρουν έχοντας πετύχει 8,27 μ., επίδοση που τον κάνει τον τέταρτο καλύτερο φέτος από τους μετέχοντες.

Ο 21χρονος Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ έχει την καλύτερη επίδοση, με άλμα στα 8,45 μ. που αποτελεί το ρεκόρ του, ενώ ο συνομήλικός του Ματία Φουρλάνι έχει φτάσει στα 8,39 μ. και υπερασπίζεται τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή κλειστού στίβου.

Ωστόσο, «ο μαχητικός Τεντόγλου, που έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει με εξωφρενική τακτικότητα την τελευταία δεκαετία, καραδοκεί αποφασιστικά για άλλη μία φορά», όπως το θέτει εύστοχα η World Athletics στην προαναγγελία για το μήκος, που διεξάγεται την Κυριακή (22/3), τελευταία ημέρα των αγώνων. Αν ο Τεντόγλου ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, θα έχει κάνει «χατ τρικ» στους παγκόσμιους τίτλους κλειστού στίβου, έχοντας κερδίσει το χρυσό στις διοργανώσεις του 2022 και 2024.

Σε ό,τι αφορά στον Εμμανουήλ Καραλή, είναι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής του, έχοντας ανεβάσει το ρεκόρ του στα 6,17 μ., για να γίνει ο δεύτερος επικοντιστής όλων των εποχών.

Με τέτοιες εμφανίσεις, ονειρεύεται να αποκτήσει μοναδικό μετάλλιο που του λείπει σε Παγκόσμιο κλειστού, το χρυσό, καθώς έχει ήδη το ασημένιο από πέρυσι και το χάλκινο από το 2024. Για ακόμα μία φορά, θα κληθεί να «μονομαχήσει» με τον κυρίαρχο του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός, που έχει σαρώσει όλα τα χρυσά μετάλλια στο πέρασμά του, επιστρέφει στο Τόρουν, την πόλη όπου πέτυχε το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του, όταν το 2020 πέρασε τα 6,17 μέτρα. Πριν από λίγες ημέρες, πέτυχε το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ του, όταν «πέταξε» στα 6,31 μέτρα. Και στο Τόρουν διεκδικεί άλλο ένα ρεκόρ. Αν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, θα «ισοφαρίσει» τον Σεργκέι Μπούμπκα φτάνοντας τους τέσσερις παγκόσμιους τίτλους σε κλειστό στίβο. Ο τελικός του επί κοντώ διεξάγεται το Σάββατο (21/3).

Η ελληνική ομάδα

Η ελληνική αποστολή στο Τόρουν αποτελείται από επτά αθλητές, πέντε άνδρες και δύο γυναίκες.

Ο Ανδρέας Πανταζής είναι εκείνος που θα κάνει «ποδαρικό» για την ομάδα, καθώς είναι ο μόνος που αγωνίζεται αύριο, Παρασκευή, στον τελικό του επί κοντώ.

Άνδρες

60 μ. εμπ.: Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)

Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)

Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)

Γυναίκες

60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)

5αθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος)

Το πρόγραμμα και πότε αγωνίζονται οι Έλληνες

Παρασκευή 20/3

Πρωί 11.00 ΕΡΤ2

11:05 60 μ. 7αθλου

11:20 60 μ. (Α) πρ.

11.53 Μήκος 7αθλου

12.08 400 μ. (Γ) πρ.

12.39 Ύψος (Γ)

13.01 400 μ. (Α) πρ.

13.51 800 μ. (Γ) πρ.

13.57 Σφαιροβολία 7αθλου

14.26 800 μ. (Α) πρ.

Απόγευμα 19.00 ΕΡΤ1

19.10 Σφαιροβολία (Γ) Τελικός

19.16 Ύψος 7αθλου

19.22 1.500 μ. (Γ) πρ.

19.54 1.500 μ. (Α) πρ.

20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός Πανταζής

20.42 400 μ. (Γ) Ημιτελικός

21.16 60 μ. (Α) Ημιτελικός

21.44 400 μ. (Α) Ημιτελικός

22.22 60 μ. (Α) Τελικός

Σάββατο 21/3

Πρωί 11.00 ΕΡΤ2

11.05 60 μ. εμπ. 7αθλο

11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. Ρούμτσιος

12.05 60 μ. (Γ) πρ. Σπανουδάκη

12.10 Επί κοντώ 7αθλου

13.00 4Χ400 μ. μεικτή Τελικός

13.15 Ύψος (Α) Τελικός Μέρλος

13.22 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14.08 800 μ. (Α) Ημιτελικός

Απόγευμα 19.15 ΕΡΤ 2

19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός Καραλής

19.34 400 μ. (Α) Τελικός

19.52 1.000 μ. 7αθλου

20.04 3.000 μ. (Γ) Τελικός

20.22 3.000 μ. (Α) Τελικός

20.38 Τριπλούν (Γ) Τελικός

20.48 60 μ. (Α) Ημιτελικός

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός

21.40 400 μ. (Γ) Τελικός

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός

Κυριακή 22/3

Πρωί 11.20 ΕΡΤ2

11.05 60 μ. εμπ. 5αθλου Ντραγκομίροβα

11.20 Μήκος (Γ) Τελικός

11.43 Ύψος (Γ) 5αθλου Ντραγκομίροβα

11.48 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

12.30 Σφαιροβολία (Α) Τελικός

13.05 4Χ400 μ. (Γ) Πρ.

13.55 60 μ. εμπ. (Γ) Πρ.

14.21 Σφαιροβολία πένταθλο Ντραγκομίροβα

Απόγευμα 18.30 ΕΡΤ2

18.40 Μήκος 5αθλου Ντραγκομίροβα

18.55 Επί κοντώ (Γ) Τελικός

19.38 1.500 μ. (Α) Τελικός

19.52 60 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

20.12 Μήκος (Α) Τελικός Τεντόγλου

20.22 1.500 μ. (Γ) Τελικός

20.38 800 μ. (Α) Τελικός

20.53 800 μ. (Γ) Τελικός

21.03 800 μ. 5αθλου Ντραγκομίροβα

21.13 60 μ. εμπ. (Γ) Τελικός

21.26 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

21.47 4Χ400 μ. (Γ) Τελικός