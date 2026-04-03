«Διερωτώμαι ποια παράβαση έκανε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποια είναι η ηθική μου αυτουργία, σε μια ανύπαρκτη παράβαση», αναφέρει μεταξύ άλλων ο βουλευτής της Ν.Δ.

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, τονίζοντας ότι ουδέποτε ζήτησε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Στη δήλωσή του, ο ίδιος ξεκαθαρίζει εξαρχής ότι η δικογραφία στην οποία γίνεται αναφορά δεν σχετίζεται με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρώντας να αποσυνδέσει τη δική του εμπλοκή από τη συνολική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως εξηγεί, η παρέμβασή του αφορούσε συγκεκριμένη περίπτωση αγρότισσας από την περιφέρειά του, η οποία όπως υποστηρίζει αδικήθηκε λόγω λάθους στη συμπλήρωση της αίτησής της από μελετητή. Συγκεκριμένα, η ενδιαφερόμενη είχε λάβει μειωμένη μοριοδότηση επειδή καταχωρήθηκε σε λάθος κατηγορία προγράμματος. «Δεν ζήτησα από τον Πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη, αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ολη η δήλωση του Χαράλαμπου Αθανασίου

Κατ’ αρχάς θέλω να τονίσω ότι η δικογραφία, στην οποία αναφέρομαι, δεν έχει σχέση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά ας δούμε τι έχω κάνει.

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διορθωθεί η μειωμένη μοριοδότηση ενδιαφερόμενης αγρότισσας της περιφέρειάς μας, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του μελετητή της, ο οποίος συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα προγράμματος σε λάθος κατηγορία. Η διόρθωση δεν κατέστη δυνατόν να γίνει, διότι στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν ζήτησα από τον Πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία.

Συνεπώς, διερωτώμαι ποια παράβαση έκανε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποια είναι η ηθική μου αυτουργία, σε μια ανύπαρκτη παράβαση. Αυτό μου αποδίδεται. Αυτό έπραξα και δεν το έπραξα για πρώτη φορά. Και δηλώνω κατηγορηματικά, ότι αυτό θα συνεχίσω να κάνω και αύριο και μεθαύριο και συνεχώς, όσο υπηρετώ, με υπευθυνότητα και συνέπεια, αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του, όταν απαιτείται να διορθώνονται λάθη από αβλεψίες ή αμέλειες αρμοδίων οργάνων. Και συνιστώ να είναι πιο ευέλικτες οι υπηρεσίες για να κατανοούν ότι πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες μας δεν έχουν εξοικειωθεί στη συμπλήρωση και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, με συνέπεια να χάνουν ευεργετήματα που νόμιμα δικαιούνται.