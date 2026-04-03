Ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τον ανασχηματισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να διαφύγει διά του ανασχηματισμού μετά τη σωρεία σκανδάλων

Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο μαίνεται ανεξέλεγκτο στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Η δήθεν διαχρονική παθογένεια, αφορά τελικά αποκλειστικά υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της ΝΔ, 20 τον αριθμό, για κάποιον λόγο που το Μαξίμου πρέπει να μας εξηγήσει.

Η παρουσία στη δικογραφία του ίδιου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα που χειριζόταν μέχρι σήμερα το σκάνδαλο, αλλά και του Γραμματέα της ΝΔ Κ. Σκρέκα, έρχονται να υπογραμμίσουν την σοβαρότητα της κατάστασης. Επίσης, η υφυπουργοποίηση του εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μακάριου Λαζαρίδη, παραπέμπει ευθέως στην επιβράβευση από τον Κ. Μητσοτάκη των προσπαθειών κοινοβουλευτικής συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών με την υπουργοποίηση των «γουρλήδων» μελών της επιτροπής.

Οι παραιτήσεις και οι ανασχηματισμοί δεν μπορούν να σώσουν την παρτίδα για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών. Τα Τέμπη, το σκάνδαλο των υποκλοπών και τώρα οι νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκβάλλουν ταυτόχρονα στην πολιτική πραγματικότητα, αφήνοντας τη χώρα ξεκρέμαστη και την κοινωνία άναυδη.

Στη σημερινή δύσκολη και απαιτητική συγκυρία όπως η σημερινή, την χώρα δεν μπορεί να κυβερνά μια διεφθαρμένη κυβέρνηση και μια Βουλή υποδίκων που παρακολουθούνταν από τους Ισραηλινούς και έχουν πρώτιστο μέλημα να διασωθούν.